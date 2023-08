Petitie tegen slechte staat Sint Petrus- en Paulusstraat

De bewoners van de Sint-Petrus en Paulusstraat in Rumbeke zijn het beu. Het wegdek in hun straat zou in slechte staat verkeren door het vrachtverkeer en snelheidsduivels zouden zich er niet aan de zone 30 houden. Het sein voor Brenda Lannoye (58) om aan de alarmbel te trekken en een petitie op te starten. “Ik heb geen andere keuze, anders worden we niet gehoord.” Bij Stad Roeselare reageren ze vooral verwonderd en nuanceren ze de kwestie. “Wij zijn niet in die mate op de hoogte van deze problematiek”, klinkt het.

Brenda Lannoye woont nu al twee jaar in de Sint-Petrus en Paulusstraat in Roeselare en voor haar was de problematiek al heel snel duidelijk. “Eigenlijk was het al aan de gang nog voor wij hier kwamen wonen, maar daar wisten wij toen uiteraard niks van”, doet ze haar verhaal.

Vrachtverkeer

“Het probleem is dat deze straat heel vaak gebruikt wordt door vrachtverkeer. Het resultaat: een slecht wegdek, vooral ter hoogte van het kruispunt met de Sint-Rochusstraat. We hadden op beterschap gehoopt toen hier een verkeerswijziging werd toegepast, maar helaas. Het wordt zelfs alleen maar erger, waardoor het nu echt niet meer te doen is. Zo kampt onze huisbaas, die iets verder in de straat woont, al met schade aan zijn voorgevel. Wij worden dan weer om 4.30 wakker van het gedaver door de vrachtwagens. Onze binnendeuren slaan open en toe. Tijdens de zomer moeten we er ook niet aan denken om eens met ons raam open te slapen, want dat lukt niet van het lawaai.” Naast de passage van het vrachtverkeer hekelen de buurtbewoners ook de vele snelheidsduivels. “Het is hier zone 30, maar dat houdt hen allesbehalve tegen. Geregeld vlamt hier wel eens iemand voorbij aan 90 km/u. In het verleden gebeurden al eens twee accidenten, maar er zou maar eens net iemand de straat aan het oversteken zijn. Ik mag het niet gedroomd hebben.” Maar nu trekt Brenda dus samen met haar medebuurtbewoners aan de alarmbel. “Vorig jaar heb ik al contact gehad met Stad Roeselare, maar toen was de staat van het wegdek nog niet erg genoeg om er iets aan te veranderen. Ik vind het vooral frustrerend dat we toen niet gehoord werden, want nu zitten we wel met de miserie. Daarom heb ik nu opnieuw de stad gecontacteerd en zal ik ook een petitie opstarten, want er moet toch ergens een oplossing zijn?”

Tellingen

Geen tevreden bewoners dus in de Sint-Petrus en Paulusstraat, maar bij Stad Roeselare waren ze tot nu nog niet in die mate op de hoogte van deze klachten. “Voor zover wij weten is die straat in het algemeen in redelijk goede staat, misschien wel op uitzondering na van de twee kruispunten die er zijn. Maar om nu te zeggen dat de staat van het wegdek daar zo slecht is, daar heb ik wel wat mijn twijfels over”, klinkt het bij schepen van Mobiliteit, Stefaan Van Coillie. Ook de klacht over de vele passage van het zwaar verkeer roept bij de schepen wat verwondering op. “We hebben daar speciaal de verkeerssituatie gewijzigd, zodat er nog minder verkeer kan doorrijden. In het najaar voorzien we tellingen, waarbij we zullen nagaan welk verkeer er door die straat rijdt. Zodra die resultaten binnen zijn, zullen we de juiste conclusies nemen en al dan niet kijken welke beslissingen er moeten worden genomen”, besluit schepen Van Coillie.