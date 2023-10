Petitie tegen nieuw vervoersplan De Lijn: “Regeling lijnen 4 en 2 is miskleun”

Nog tot 3 november kunnen gebruikers van De Lijn in de vervoerregio Oostende, waartoe Bredene behoort, hun grieven over het nieuwe vervoersplan kenbaar maken. Een uitnodiging die Ariane Delaere (57) uit de Vicognelaan ter harte nam. Ze startte prompt een enquête met enkele verbetervoorstellen. “De nieuwe regeling van lijnen 4 en 2 is bijvoorbeeld een miskleun.”

Ariane Delaere uit de Vicognelaan heeft, als regelmatig gebruiker van het openbaar vervoer, een uitgesproken mening over dat vervoer in de regio. “Ik werk in Brugge en heb zelf geen wagen. Ik ben dus zoals nog vele anderen aangewezen op bus, trein en tram.”

Omdat ze aan de bushalte wel vaker mensen hoorde klagen over het nieuwe aanbod, ging ze aan de slag met een petitie. “Ik spreek gemakkelijk mensen aan en doe er momenteel mijn ronde mee in de wijk. En het moet gezegd, heel wat Bredenaars vinden het een goed initiatief.”

Tijdverlies

Via haar bevraging peilt ze naar hoe de gebruikers van De Lijn kijken naar de nieuwe regeling van lijnen 4 en 2 (de vroegere 4 en 9). Die nieuwe regeling, in voege sinds 1 juli, is volgens haar namelijk slechts voor een beperkt aantal inwoners van Bredene en Oostende (Opex) een verbetering. “Voor de meeste reizigers is het zelfs een serieuze stap achteruit, zowel qua nabijheid van haltes, bereikbaarheid van bestemming als vooral in reistijd. Er zijn vier bussen per uur, maar het verdwijnen van de lus in wijzerzin en tegenwijzerzin, die door de lijnen 4 en 9 werd gemaakt, zorgt voor zeer veel onnodig tijdverlies en ongemak.”

“De reistijd van bus 4 is veel langer dan voorheen en beperkt tot de Breeweg, wat zeker niet aanzet tot het nemen van de bus om naar school, werk, ziekenhuis, winkels… te gaan. Bovendien worden minder mobiele personen uitgesloten omdat het vele overstappen of stukken te voet overbruggen voor hen geen optie is.”

Vroeger waren er zes bussen per uur, met de garantie dat je altijd op je bestemming in Bredene, Opex of Oostende geraakte zonder een eind wandelen of overstappen. “Bovendien had je toen nog de Vicognebus op schooldagen en de spitsuren. Het verdwijnen van de meeste haltes in de Vicognewijk en de Vicognebus is zonder meer vervelend”, stelt Ariane Delaere nog.

Opstapplaatsen

Vandaag is er een nieuwe halte in de Breeweg nabij de rotonde, die via de nieuwe lijn 2 de Vicognewijk bedient. “Daarmee zijn echter slechts weinigen in de wijk gebaat. Zeker de schoolgaande jeugd en de pendelaars verliezen een flink stuk aanbod. Er blijven nog twee opstapplaatsen in de Breeweg, vroeger hadden we er hier tien. Ik ben zelf een van die serieus benadeelde gebruikers, die een kwartier te voet moet naar de dichtstbijzijnde halte. De inwoners van de Vicognewijk zijn voortaan ook beperkt tot lijn 2, die een veel langere reistijd heeft dan de Vicognebus.”

Ariane blijft echter hoopvol. “Ik ben ervan overtuigd dat het aanbod flink beter kan. Een ruimer aanbod dan voor 1 juli zelfs, mits een betere herverdeling of uitbreiding van het aanbod in Bredene.”

Ze doet in een adem nog enkele suggesties. “Ik stel voor om ter hoogte van de Breeweg een extra tramhalte in te lassen. Van de bushalte in de Breeweg nabij de Driftweg zou het een kleine afstand zijn tot daar. De nieuwe halte zou ervoor zorgen dat er een vlotte verbinding van de bus via de tram tot aan het Marktplein, het Staf Versluyscentrum… en omgekeerd tot aan de Vismijn, Oosteroever ontstaat.”

Delaere stelt ook voor om de halte Oesterbank te herbekijken. “Een halte vóór de brug als je van Bredene komt, eventueel met een schuilhok aan de roeiclub, zou ervoor zorgen dat de bus, zonder dat er een halte overgeslagen moet worden, niet nodeloos moet wachten voor een gesloten brug. De bus zou dan gewoon de andere brug kunnen nemen.”

Gulden middenweg

“Bovendien zou deze locatie veel meer een ‘gulden middenweg’ zijn voor zowel de inwoners van de Prins Albertlaan als de werknemers van de Oesterbank en de inwoners langs de Vaart”, besluit Ariane Delaere haar pleidooi.