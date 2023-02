Petitie met 1.123 formulieren voor behoud spoorovergang op Sint-Henricus: “Overweg sluiten, is waanzin”

Grote onrust op Sint-Henricus. Inwoners hebben lucht gekregen van mogelijke plannen van Infrabel om de spoorwegovergang op de wijk op termijn te sluiten. Een zevenkoppig actiecomité voor het behoud van de overweg heeft zopas via het stadsbestuur een lijvige petitie aan Infrabel overhandigd.

“We hebben de petitie doelbewust niet online laten ondertekenen, maar met papieren formulieren gewerkt, die de mensen moesten indienen”, zegt Marnick Bolle, een van de zeven leden van het comité BOS, wat staat voor Behoud Overweg Sint-Henricus.

“Op die manier maak je veel meer indruk. Liefst 1.123 formulieren werden ingevuld, wat een enorm sterk signaal is. Niemand in de buurt wil de spoorwegovergang nabij het kruispunt van de Bakvoordestraat met de Rijksweg zien verdwijnen. De overweg sluiten, is je reinste waanzin.”

Afsnijden van Torhout

Naast Marnick bestaat het BOS-comité uit Katleen Willaert, Tina Deveeuw, Philip Slabbinck, Pieter Pauwels, Tom Sneyaert en Kristof Lagae. Zo zijn onder meer het kermiscomité van de wijk, de basisschool, het bedrijfsleven en de landbouw vertegenwoordigd.

De onrust is enkele maanden geleden ontstaan, toen verschillende landbouwers een mail van Infrabel ontvingen om een enquête in te vullen over het gebruik van de spoorwegovergangen in de buurt van Sint-Henricus. Ook CD&V-gemeenteraadslid Sandy Vanparys, die met haar man een boerderij runt, kreeg zo’n mailtje en bracht het punt ter sprake in de gemeenteraad.

“Dit zou de doodsteek voor onze wijk zijn”

“Het is geen geheim dat Infrabel ernaar streeft om zoveel mogelijk overwegen op het spoorwegnet te laten verdwijnen met de bedoeling het treinverkeer veiliger en stipter te laten verlopen”, aldus Philip Slabbinck. “We kunnen dat in zekere zin begrijpen, maar een poging doen om de veiligheid te verhogen door net het omgekeerde te bereiken, is compleet van de pot gerukt.”

“De overweg op Sint-Henricus sluiten, snijdt ons niet alleen van de rest van Torhout af, maar zou chaos en enorme ongemakken op de wijk creëren voor fietsers, schoolgaande jeugd, landbouwvoertuigen, vrachtwagens en noem maar op. Daar kunnen we met ons verstand niet bij.”

Enorm moeten omrijden

“Uiteraard bestaan er momenteel nog geen vaststaande plannen om de overweg te sluiten, maar beter voorkomen dan voor voldongen feiten te staan”, pikt Marnick Bolle in. “Vandaar dat we ons comité hebben opgericht en de petitie opgestart. We willen Infrabel geen vrij spel geven.”

Het comité ‘Behoud Overweg Sint-Henricus’ (BOS) overhandigde de petitie aan de stad: v.l.n.r. Elsie Desmet, Katleen Willaert (BOS), Pieter Pauwels (BOS), burgemeester Kristof Audenaert, Hans Blomme en Lieselotte Denolf. © JS

“We hadden gehoopt op veel bijval voor onze petitie, maar nooit durven dromen dat ze zo’n groot succes zou worden”, vult Katleen Willaert aan. “Liefst 1.123 formulieren, van het eerste tot het laatste blaadje authentiek en door mensen uit de buurt ingediend. Dat is om van te duizelen. We hebben de petitie via het stadsbestuur aan een vertegenwoordiger van Infrabel overhandigd.”

Wat het gevolg van een sluiting van de spoorwegovergang zou zijn? Tina Deveeuw: “Landbouwverkeer, vrachtwagens van onder meer Voeders Pauwels, auto’s en fietsen zouden via hetzij de Slingerstraat, hetzij de Ieperse Heerweg enorm moeten omrijden, wat erg verkeersonveilig is. Zie je de kinderen al via de gevaarlijke Rijksweg naar school fietsen? Dit is te gek voor woorden.”

In de gaten houden

“Bovendien zou op die manier Sint-Henricus losgeknipt worden van de rest van Torhout”, vervolgt Katleen. “Je zou onze wijk vanuit Torhout enkel nog via Kortemark of Lichtervelde kunnen bereiken. Dat zou ook voor de lokale handelaars nefast zijn. Pakweg vanaf de zijde van Don Bosco vlees of brood op Sint-Henricus komen halen, wordt dan plots een heksentoer. Infrabel beseft niet wat de sluiting van de spoorwegovergang zou aanrichten. Dit zou de doodsteek voor onze wijk zijn.”

“Gelukkig staat het Torhoutse stadsbestuur pal achter ons”, besluit Marnick Bolle. “De burgemeester en schepenen beloven er alles aan te zullen doen om de sluiting van onze overweg tegen te gaan. Meer dan de petitie organiseren, kunnen we zelf voorlopig niet doen. Het spreekt voor zich dat we de zaak van heel dichtbij in de gaten zullen houden.”