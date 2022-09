Petitie gestart tegen overvolle treinen tijdens piekuren in Lichtervelde: “Drie wagons voor 100 reizigers, dat kan toch niet?”

Jurgen Tanghe startte een petitie om het treinaanbod in Lichtervelde bij de NMBS aan te kaarten. Niet het aantal treinen dat rijdt is het grootste probleem, wel het aantal voorziene wagons dat niet evenredig is met het aantal reizigers. “Scholieren die tijdens de piekuren pendelen, zitten elke dag op bomvolle treinen.”

Jurgen Tanghe (48) hoopt dat hij voldoende mensen vindt die reageren op de petitie, zodat hij hiermee kan aankloppen bij het gemeentebestuur en de NMBS. In het verleden deed hij al enkele pogingen, maar die draaiden telkens op niets uit. Maar de aanhouder wint. “Het probleem is al jaren gekend. Zelfs in tijden van ‘afstand houden’ moesten de scholieren in overvolle coupés gaan zitten. Dat kan toch niet blijven duren?”, vraagt Jurgen Tanghe zich af. “Maandagochtend was het weer zo’n extreme dag”, vertelt hij.

Zo’n 100 reizigers stonden op het perron voor de trein van 8.08 uur richting Brugge. Bij aankomst zat de trein overvol. De grote meerderheid bleef achter. Er waren maar drie wagons voorzien, wat me werd bevestigd door de NMBS. Ze zijn zich bewust van de problematiek maar doen er niets aan. Terwijl wij elk jaar meer betalen voor een treinabonnement”, zucht Tanghe.

Met de auto

De zoon van Jurgen pendelde ruim vijf jaar geleden elke dag van Lichtervelde naar school in Torhout. “We hebben hem heel wat keren op de valreep gevoerd met de auto. Of ‘s avonds gaan afhalen in Torhout omdat de treinen uit Brugge bomvol zaten. Dat is intussen al jaren geleden, maar het probleem blijft. Nu maken we hetzelfde mee met mijn dochter, die de trein vaak moet laten passeren omdat er geen mensen meer op kunnen”, vertelt Jurgen. Momenteel tekenden een honderdtal mensen de petitie, maar Jurgen hoopt dat dat er meer worden.

“De NMBS bevestigt het probleem al jaren, maar daar stopt het”

Jurgen nam al meerdere keren contact op met de NMBS. “Ik krijg altijd vrij snel en vriendelijk antwoord terug. Ze zijn zich bewust van de situatie en erkennen het probleem. Maar daar stopt het. Er wordt geen rekening gehouden met de reizigers, die redelijk wat betalen om te pendelen. Ook de samenleving betaalt hiervoor, dan verwacht je toch een minimum aan menselijke dienstverlening”, zucht hij.

Eerste klasse

“Meer wagons aan één trein kan een oplossing zijn”, denkt Jurgen. “En eventueel op dergelijke lijn het systeem van eerste klasse afschaffen zodat de reizigers meer verspreid kunnen plaatsnemen.”

Bart Crols, woordvoerder van de NMBS, liet ons weten dat de trein op 26 september inderdaad met een verkorte samenstelling reed. “In normale omstandigheden is het aantal zitplaatsen voldoende, maar op 19 en 26 september was dat niet zo. Het gaat dus niet om een structureel probleem, maar om afzonderlijke incidenten waarvoor we ons bij de betrokken reizigers willen verontschuldigen.” (JW)