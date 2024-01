Pendelbusjes tussen Mariaziekenhuis en Jan Yperman vallen weg

Vanaf 1 mei valt de pendeldienst tussen het Poperingse Mariaziekenhuis en de campus van het Jan Ypermanziekenhuis (JYZ) in Ieper weg. “Deze dienst is te duur geworden volgens het aantal mensen die er nog gebruik van maken. Op de 32 dagelijkse ritten op en neer komen we nog slechts aan veertig mensen per opstapplaats per dag”, zegt Katelijne Vanbeselaere van de dienst Communicatie van het ziekenhuis. Het Poperingse stadsbestuur ziet het wegvallen van de dienst als een ware kaakslag en reageert met een furieuze brief aan de raad van beheer van Jan Yperman.

“Met verbazing en zelfs met groeiende boosheid moeten wij vaststellen dat wij dit nieuws via het openbaar gerucht – zeg maar via radio trottoir – moesten vernemen. Blijkbaar werd het nieuws gelekt tijdens een receptie in uw ziekenhuis en in de kortste keren ging en gaat dit als een lopend vuurtje door de stad. Ondertussen tiert het ook welig op sociale media, misschien niet de referentie, maar aangenaam is het niet”, gaat burgemeester Christof Dejaegher (CD&V) van start. Hij hoopt op overleg, zodat Jan Yperman op de beslissing kan terugkomen.

“Op de sociale media laten een aantal mensen niet na de stad Poperinge merkwaardig genoeg verantwoordelijk te stellen voor deze afschaffing, al heeft onze stad geen enkele betrokkenheid noch zeggenschap in de werking van uw ziekenhuis, in tegenstelling tot de stad en het OCMW van Ieper daarentegen. Dat dit ‘nieuws’ als een lopend vuurtje rondging, duidt erop dat deze dienstverlening bijzonder gevoelig ligt, een gegeven dat in een financieel-economisch gedreven beslissing uiteraard genegeerd geworden is”, aldus de burgemeester in de brief namens het Poperingse stadsbestuur.

Nieuwe dienstregeling De Lijn

“De nieuwe dienstregeling van De Lijn met drie nieuwe lijnen 90, 91 en 92, is een meerwaarde voor het JYZ”, laat het ziekenhuis weten. “Tot voor kort was er maar één buslijn via het JYZ, nu zijn het er drie, met verbindingen naar onder meer Diksmuide, Poperinge, Roeselare of Zonnebeke. Er is sinds de nieuwe dienstregeling dus ook een betere verbinding vanuit en naar de externe ziekenhuiscampussen Diksmuide en Poperinge. Het gaat om de rechtstreekse buslijn 92, met negen opstapplaatsen op Poperings grondgebied en elf in Diksmuide. Op weekdagen is er nu elk uur een rechtstreekse bus naar andere campussen, en ook in het weekend zijn het er meer dan voorheen. Het is een investering in de bereikbaarheid van zowel de centrale, als decentrale campussen van Jan Yperman.”

“Om de betere toegang via het openbaar vervoer van en naar ons ziekenhuis te faciliteren, en het comfort van de reizigers nog te verhogen, investeerde de Vlaamse overheid in een nieuwe opstapplaats vlak bij de hoofdingang. Bussen met een grotere draaicirkel kunnen nu zo goed als voor de deur stoppen. Het pendelbusje vervoerde steeds minder mensen en de exploitatie ervan werd jaar na jaar duurder. Eén rit van het pendelbusje kost het ziekenhuis momenteel meer dan een taxirit. Het busje bleek niet langer een duurzame en betaalbare optie. Via De Lijn kunnen patiënten en bezoekers vanaf nu een rit van of naar het JYZ maken aan een maximumtarief van 2,5 euro per rit. Daarnaast zijn er nog meerdere andere, goedkopere formules. Toch wil het ziekenhuis kwetsbare patiënten en bezoekers niet in de kou laten. Medewerkers van Jan Yperman bieden ondersteuning om het vervoer voor patiënten maximaal en zo laagdrempelig mogelijk te organiseren.”