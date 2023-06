Pascal Ennaert (Vooruit): “Nieuw Brugs bussenplan is asociaal”

Tijdens de Brugse gemeenteraad kwam er kritiek vanuit onverwachte hoek op het regionaal mobiliteitsplan. Raadslid Pascal Ennaert (Vooruit) noemde het ‘asociaal’ bussenplan van De Lijn een ‘democratisch deficit’, bij gebrek aan inspraak van de bevolking.

Maandagavond kon de Brugse gemeenteraad advies uitbrengen op het voorlopig ontwerp van het regionaal mobiliteitsplan. Eén deelfacet, met name het bussenplan dat al op 1 juli in voege treedt, werd uitvoerig besproken.

Steriel

Ilse Coopman (N-VA) noemde dit dossier een ‘steriel staaltje naspraak in rode hangmatten’: “De bereikbaarheid van Zeebrugge via het openbaar is een heikel punt. Maar is het de taak van het Brugs stadsbestuur om zelf voor 140.000 euro bussen in te leggen? Tal van Brugse senioren zijn bezorgd om dit gewijzigd bussenplan. Net nu het masterplan van Sport Vlaanderen vorm krijgt, wordt de bushalte vlakbij in Assebroek geschrapt!”

Ook Stefaan Sintobin (VB) laakte het gebrek aan inspraak: “Er zijn 5000 mensen bevraagd, amper 10 procent heeft geantwoord! Er zullen vanaf volgende maand te weinig bussen naar het AZ Sint-Jan zijn. Bovendien loopt de communicatie rond het nieuw bussenplan mank, ze komt te laat.”

Duur

Pascal Ennaert (Vooruit) hekelde de hoge busprijzen en wees op het feit dat de trajecttijd voor het woon-werkverkeer langer wordt: “Het bedrijvencentrum De Blauwe Toren wordt voortaan enkel nog aan een uithoek bediend. Senioren uit de Doornstraat voeren momenteel een petitie omdat er in hun straat drie haltes opgedoekt worden.”

“Haltes nabij woon-zorgcentra worden geschrapt, de sociale woonwijken in Sint-Pieters en Stockvelde worden slechter bediend. Hoe sociaal is dit bussenplan? Kansarmen en jongeren worden t slachtoffer.”

Janos Braem (Groen) steunde het regionaal mobiliteitsplan, maar pleitte voor treinen op latere uren.

Evaluatie

Volgens burgemeester Dirk De fauw (CD&V) heeft De Lijn dit nieuwe bussenplan opgesteld na vele metingen: “Maar het beperkt budget noopte De Lijn om keuzes te maken. Precies daarom investeren we als stad 270.000 euro voor extra bussen naar Zeebrugge.”

“Over zes maanden volgt een evaluatie en zullen er correcties nodig zijn. Maar de Brugse gemeenterad heeft indertijd unaniem gepleit voor minder bussen in de Brugse binnenstad. Als je van dat model afstapt, moet je overstappen. Elke verandering vergt tijd en aanpassingen in ons gedrag.”