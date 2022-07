Pas over twee of drie jaar wordt station van Sint-Pieters misschien toegankelijk voor mensen met een beperking

Pas ten vroegste in 2024 of in 2025 zal de NMBS/Infrabel het station van Sint-Pieters uitbreiden en toegankelijk maken voor mensen met een beperking. Dat blijkt uit het antwoord op een vraag van Brugs gemeenteraadslid Pol Van Den Driesche (N-VA).

In februari 2020 stelde Pol Van Den Driesche een schriftelijke vraag over de lamentabele toestand voor de stalling van fietsen aan het Brugse Sint-Pietersstation. De nieuwe betegeling lag er na acht maanden onbeschut bij, want het beloofde afdak kwam er niet. Kriskras lagen fietsenrekken op het grasperk, niet beschermd tegen wind en regen en zon. Ruim twee jaar na zijn brief kreeg het Brugse oppositieraadslid antwoord van buregemeester Dirk De fauw. Daaruit blijkt dat de werken aan de fietsrekken door NMBS uitgevoerd zijn.

Toegankelijk

Op zijn tweede vraag, het toegankelijk maken van het station voor mensen met een handicap, kreeg Pol Van Den Driessche het volgende antwoord: “De aanpassing van de stopplaats Sint-Pieters is gepland voor 2024 en 2025. De uitvoeringsperiode is sterk afhankelijk van de beschikbaarheid van financiële middelen van Infrabel en NMBS, alsook van een nog af te sluiten overeenkomst met de stad Brugge over het latere beheer van de installaties.

Pol Van Den Driessche concludeert: “Een zeer ontgoochelend antwoord trouwens: de NMBS/Infrabel denkt eraan om in 2024/2025 het station van Sint-Pieters toegankelijk te maken met een fysieke beperking. Maar ook dat is nog niet eens zeker… Of anders uitgedrukt: mensen die geen trappen kunnen doen en in de ruime buurt rond Sint-Pieters wonen, die zijn niet welkom op de trein. Onaanvaardbaar is dat. Al een gelukje dat we intussen voor de fietsers wel een stalling konden geplaatst krijgen.”