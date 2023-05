Participatiemoment over busverbindingen in Ettelgem

Het stadsbestuur organiseert op dinsdag 23 mei een participatiemoment over de busverbindingen in Ettelgem. “Nadat de vervoersmaatschappij aankondigde om het aanbod bussen in onze deelgemeente drastisch te verleggen, zocht het schepencollege naar alternatieven. Die willen we voorleggen aan de bevolking om zo tot een gedragen oplossing te komen”, zegt burgemeester Anthony Dumarey. “Een tijd geleden kondigde De Lijn een nieuw vervoersplan voor onze regio aan. Hierin komt er een mobipunt op de markt van Westkerke, waardoor onze stad de mobiliteitsschakel wordt voor de omliggende gemeenten. Ieder halfuur zullen er bussen rijden van en naar Brugge, Oostende en Torhout. Echter kondigde De Lijn aan dat het aanbod bussen voor deelgemeente Ettelgem zal minderen in het nieuwe vervoersplan”, duidt Gino Dumon, schepen van Mobiliteit.

Dat zorgde voor heel wat commotie bij de gebruikers van De Lijn in Ettelgem. “Als stad drongen we aan om Ettelgem alsnog op te nemen in de plannen van De Lijn. Dat bleek een moeilijk en duur verhaal te worden, waardoor de stad op zoek ging naar alternatieven. Samen met de diensten hebben we enkele verschillende concrete voorstellen uitgewerkt om een bus op geregelde tijdstippen in Ettelgem te garanderen”, aldus de burgemeester. “Omdat het busverkeer in Ettelgem iedereen aanbelangt, willen we deze keuze voorleggen aan de inwoners en hierover met hen in gesprek gaan. We zijn ervan overtuigd dat we samen tot een oplossing zullen komen zodat iedereen zich kan blijven verplaatsen van en naar alle deelgemeenten van Oudenburg”, hoopt Anthony Dumarey.

Op het participatiemoment zullen de verschillende mogelijkheden uitgebreid worden toegelicht. Afspraak op dinsdag 23 mei om 19.30 uur in het Ettelgheem. Inschrijven is niet verplicht, maar wel gewenst via secretariaat@oudenburg.be.