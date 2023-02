Partago breidt uit met grotere deelauto in Zulte

De inwoners van Zulte kunnen vanaf nu gebruik maken van een extra grote deelauto. Het nieuwe voertuig is geschikt om meer mensen en grotere dingen te vervoeren. De wagen staat aan het Gaston Martensplein. De gemeente organiseert op maandagavond 8 mei ook een nieuw infomoment over het deelwagensysteem.

Sinds november 2022 kunnen inwoners van Zulte en deelgemeenten Machelen en Olsene gebruikmaken van gloednieuwe deelauto’s van het coöperatief bedrijf Partago. De vloot werd recent uitgebreid met een grotere deelauto, met 7 zitplaatsen. Goed om meer mensen en grotere dingen te vervoeren. De wagens rijden 100% elektrisch en staan dag en nacht klaar voor iedereen in de buurt. Met de komst van elektrisch autodelen wil Zulte haar nieuwe mobiliteitsplan kracht bijzetten en een steentje bijdragen aan een beter klimaat. Sinds de start maakten al 15 verschillende bestuurders gebruik van de wagens. Samen reden ze bijna 1000 km!

Besparen op rij-uitgaven

In de loop van november verwelkomde elke deelgemeente van Zulte een elektrische Renault Zoé van Partago. In Zulte zelf vind je de deelauto op het Gaston Martensplein, in Machelen in de Dorpsstraat en in Olsene op het Willem van Olseneplein. Op het Gaston Martensplein kwam daar recent een Nissan Evalia bij. Een ruime, elektrische gezinswagen met 6 zitplaatsen, een grote koffer en voorzien van alle comfort. Alle wagens zijn 24/7 beschikbaar voor buurtbewoners, die de deelauto’s eenvoudig kunnen reserveren via de website of mobiele applicatie van Partago. Wie met de nieuwe deelwagens wil rijden, koopt op voorhand een rijbudget. Dat wordt vervolgens in de Partago-app gebruikt om ritten met de elektrische auto’s te betalen – een transparante manier om rij-uitgaven onder controle te houden. Bovendien besparen gebruikers ook sterk op onderhoud, verzekeringen en andere kosten die gepaard gaan met een eigen auto. Dat financiële gebruikersvoordeel is dan ook een van dé pluspunten van autodelen met Partago.

Zorgenvrij en milieubewust elektrisch rijden

De uitrol van de Partago-wagens kadert in het nieuwe duurzame mobiliteitsplan van Zulte. Deelauto’s vervangen immers meerdere privéwagens. De ruimte die hierdoor vrijgemaakt wordt, wil Zulte gebruiken voor andere leuke activiteiten en projecten in de buurt. Elektrische wagens stoten bovendien veel minder fijn stof uit dan klassieke auto’s en zorgen dus voor meer propere lucht in en rond de gemeente. Om inwoners een duwtje in de rug te geven, ontwikkelde Gemeente Zulte een subsidie duurzame mobiliteit. Burgers die een nummerplaat inleveren, krijgen een subsidie van 300 euro voor de aankoop van een duurzaam alternatief vervoersmiddel. Dat bedrag kan ook gebruikt worden voor het lidgeld van 250 euro bij Partago.

Innovatieve burgercoöperatie

Partago is een coöperatief bedrijf of burgercoöperatie. Dat wil zeggen dat gebruikers zich vrijwillig organiseren om samen hun mobiliteitsbehoeften te verwezenlijken. Ze zijn dan geen eigenaar van een eigen auto, maar mede-eigenaars van alle voertuigen van de coöperatie. Samen met al 1.200 gebruikers zorgt Partago er met 115 elektrische voertuigen voor dat iedereen kan genieten van de vele voordelen van elektrisch rijden! Lid worden kan eenvoudig via www.partago.be. Vul je e-mailadres in, betaal het eenmalige inschrijvingsgeld en download de Partago-app om te beginnen autodelen.

Kom naar het gratis infomoment op 8 mei 2023

De gemeente Zulte organiseert op 8 mei 2023 van 19u tot 21u een infosessie over het gebruik van de wagens en de app. Er zijn ook testritten voorzien met de elektrische deelauto’s. Onder de aanwezigen worden 10 waardebonnen verloot met 30 euro rijbudget om de deelauto’s van Partago 1 maand lang gratis uit te proberen. De infosessie vindt plaats in de raadzaal van het gemeentehuis (Centrumstraat 8, 9870 Zulte (ingang achteraan)).

Graag je aanwezigheid bevestigen via: www.zulte.be/partago