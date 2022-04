Parking ’t Zand in Brugge is uitgebreid en vanaf nu bereikbaar

Vanaf vrijdag 29 april is de langverwachte uitbreiding van parkeergarage ‘t Zand bereikbaar voor het publiek. De parking zal nu welgeteld 1.887 plaatsen tellen.

De parking, die in 1982 werd gebouwd en bekend is bij zowel de Bruggelingen als de dagjestoeristen, is sinds jaar en dag zeer populair bij de bezoekers van Brugge. Met 1.252 plaatsen is het een van de grootste parkings van België, maar zelfs deze enorme capaciteit was op momenten niet voldoende om alle bezoekers te ontvangen.

Meer dan 600 extra plaatsen

Burgemeester Dirk De fauw: “Door de uitbreiding wordt de capaciteit van de parkeergarage met 635 plaatsen uitgebreid tot een totaal van 1.887 plaatsen. Het nieuwe gedeelte van de parkeergarage zal in twee fasen worden geopend om de nieuwe bezoekers in de nabije toekomst te kunnen verwelkomen. In eerste instantie zullen auto’s de nieuwe parkeerplaatsen via de bestaande parking ‘t Zand kunnen bereiken.”

In een tweede fase zal ook de nieuwe inrit aan de achterkant van het Concertgebouw beschikbaar zijn. De aanleg van het park is afgewerkt tegen eind mei, maar de voetgangers kunnen nu al de nieuwe inkomhal gebruiken die volledig geïntegreerd is in het park.

Twaalf oplaadpunten

Het nieuwe gedeelte, verspreid over 3 verdiepingen, zal ruime parkeergelegenheid en 12 extra elektrische oplaadpunten bieden wat het totaal op 44 laadpunten brengt. Net als in de bestaande Parking ‘t Zand zal de nieuwe uitbreiding voorzien zijn van de ‘Longen in de stad’ die actief de fijnstof deeltjes uit de lucht filteren.

De aanleg van deze uitbreiding, die de connectie tussen de aangrenzende woonwijk en de Kapucijnenrei versterkt, was ook een gelegenheid om het Albert I-park opnieuw in te richten. Met het oog op het behoud van het park werd het ontwerp van de nieuwe parking volledig aangepast aan de bestaande bomen en vegetatie. De inkomhal en de technische gebouwen werden geïntegreerd in de lay-out van het park, zonder hoge structuren, om het open karakter te bewaren.

Een uur gratis

Schepen van Openbaar Domein en Financiën Mercedes Van Volcem: “Bezoekers kunnen nog steeds genieten van tal van voordelen bij het parkeren in parking ’t Zand. Zo zal men nog steeds kunnen genieten van 1 uur gratis Shop & Go en blijven alle voordelen van de Brugse Pcard+ behouden. Iedere gebruiker van de Brugse Pcard+ heeft recht op 20% korting op zijn parkeertarief en kan makkelijk de parking binnen- en buitenrijden op nummerplaatherkenning.”

De Brugse Pcard+ kan volledig gratis aangevraagd worden via: https://brugge.pcard.be