Parking De Coorenaar krijgt opfrisbeurt

Een volledige heraanleg moet definitief komaf maken met de grote plassen die grindparking van ontmoetingscentrum De Coorenaar teisteren. De werken zijn definitief gestart, maar de oppositie reageert afwachtend. “Eerst zien, dan geloven.”

Gedaan met natte voeten voor wie de achterste parking aan ontmoetingscentrum De Coorenaar gebruikt? Het heeft er alle schijn van, nu de heraanleg van de grindparking gestart is. In september gaf de voltallige gemeenteraad groen licht voor het ontwerp en de opstart van de opdracht voor de werken.

Al verschillende jaren zijn er problemen met de grindparking, die fungeert als uitbreiding op de gewone parking. Als het regent, staan de bezoekers vaak met hun voeten in het water als ze uit hun wagen stappen. Om daaraan te verhelpen, voerde het stadsbestuur in 2018 aanpassingswerken uit. Daarbij werd het middelste deel van de parking in poreuze steen aangelegd.

Venetië

Na vragen van onder meer oppositieraadslid Michiel Vandewalle (N-VA+) volgde in 2020 een nieuwe ingreep. Er kwam een soort verhoogde oversteek, tussen het middelste deel van de parking en de ingang van het ontmoetingscentrum, maar die werd op hoongelach onthaald. “Binnenkort kunnen jullie misschien gondels inleggen om onder dat brugje te varen? Desselgem wordt dan het Venetië van het noorden”, zei Vandewalle cynisch.

Nu komt er een definitieve oplossing, waarbij de volledige parking een opfrisbeurt krijgt. “De wateroverlast wordt aangepakt door het plaatsen van een wadi die het water zal bufferen”, zegt schepen van Openbare Werken Philip Himpe (CD&V). “Via waterontvangers in het rijweggedeelte wordt het water afgevoerd richting deze wadi. Het water kan nadien langzaamaan in de grond insijpelen.” De werken kosten bijna 120.000 euro, exclusief btw.

Tevreden

Vandewalle, die er naar eigen zeggen een strijdpunt van maakte, reageert tevreden. “Vandaag ben ik blij, maar ik vind het jammer dat het zolang moest duren en er belastinggeld weggesmeten werd aan een brugje die geen oplossing bracht en nu weer weggehaald moet worden. Ik zal pas tevreden zijn als ik zie dat er na de werken geen water meer op de parking staat”, zegt hij.