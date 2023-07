Parking collegesite in Tielt krijgt tijdelijke inrit langs Ieperstraat

Vanaf vandaag woensdag 5 juli is de inrit van de parking op de collegesite in Tielt afgesloten aan de kant van de Kortrijkstraat. Er is wel een alternatief voorzien. De parking oprijden kan tijdelijk langs de kant van de Ieperstraat.

De inrit in de Kortrijkstraat is vanaf 5 juli tot en met maandagavond 10 juli afgesloten met het oog op de Tieltse Feesten. Tussen Huis Mulle de Terschueren en de Molenland-gebouwen in de Ieperstraat is er echter een tijdelijke verharde in- en uitrit voorzien. Fietsers en voetgangers kunnen wel nog de doorsteek vanuit de Kortrijkstraat gebruiken. (SV)