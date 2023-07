Parking aan de Markt in Meulebeke terug open voor publiek

De parking voor het gemeentehuis van Meulebeke is terug opengesteld voor het publiek. En zo is er meteen meer parkeergelegenheid in het centrum.

Het bouwverlof loopt tot 7 augustus, in die tijd worden er geen werken uitgevoerd. Ondertussen is de Markt zo goed als volledig beklinkerd en werden er al verschillende ellipsen geplaatst.

Na 7 augustus start men dan met de opbraak- en rioleringswerken ter hoogte van de parking bij de pastorie en wordt de beklinkering voor de kerkportalen afgewerkt en voltooid men de ellipsen en de groenaanleg.

Vanaf 7 augustus is de doorgang langs de Kerkstraat naar de Markt niet meer mogelijk.