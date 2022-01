Parkeren moet anders vanaf 15 februari in Middelkerke

De toepassing van het nieuwe parkeerplan in Middelkerke komt eraan. Van 700 naar 4.000 plaatsen waar betalend parkeren geldt, rode zones, jaarvergunningen, gratis registratie van een nummerplaat…: er verandert heel wat in één klap. De infosessies van deze week waren dus meer dan nodig.

Twee weken geleden kondigde schepen voor Mobiliteit Dirk De Poortere (Lijst Dedecker) het nieuwe parkeerplan aan, maar inwoners en tweedeverblijvers kregen pas eerder deze week echt duidelijkheid na de infosessies in het centrum De Branding.

“De mensen die erbij waren, hebben kunnen zien dat het eigenlijk wel om een goed plan gaat, waarmee we onze gemeente leefbaarder maken zonder dat we ruimte wegnemen voor de inwoners en handelaars”, zegt De Poortere. “We bieden ook vergunningen op maat aan voor handelaars, aannemers en zorgverstrekkers.”

Wat sowieso duidelijk is: wie naar Middelkerke komt in het weekend, tijdens de schoolvakantie of op feestdagen, die zal in de geldbeugel moeten tasten om dicht bij de toeristische zone te kunnen parkeren. “Het is onze bedoeling om de parkeeroverlast te beheersen”, zegt de schepen. “Maar wie op weekdagen naar Middelkerke komt, zal nog altijd gratis kunnen parkeren – behalve in de rode zone.”

OPC

Middelkerke beschikt over zo’n honderd gratis shop & go-plaatsen, waar de parkeertijd beperkt is tot een half uur. Inwoners en tweedeverblijvers kunnen gratis één nummerplaat registreren, voor een tweede dient betaald te worden. Zorgverstrekkers betalen 300 euro voor een jaarvergunning, aannemers 400 euro.

Voor de werking en controles van de parkeerautomaten heeft de gemeente een samenwerkingsakkoord afgesloten met Optimal Parking Control.

OPC zal geen parkeerwachters de straat op sturen om te controleren of er betaald is. Peter Lamens (OPC): “Wij rijden met een wagen en camera door de betaalzones en kunnen zo op digitale wijze zien waar de betaling al dan niet correct is verlopen. De eventuele retributie wordt dan opgestuurd per post.”

“Wij zijn trots om, naast Knokke-Heist en Blankenberge, nog een derde kustgemeente te kunnen toevoegen aan onze portfolio. Zoals altijd proberen we met onze samenwerking te streven naar een vlottere mobiliteit, minder parkeerdruk en meer parkeergelegenheid voor iedereen. Wij staan garant voor een snelle en persoonlijke dienstverlening via onze website, maar ook in de parkeershop.”

Die parkeershop is gevestigd in de Populierenlaan 29 in Middelkerke.

Praktisch

Schepen Dirk De Poortere geeft uitleg: “In de rode zone moet iedere dag worden betaald van 9 tot 19 uur en kan er maximum een uur worden geparkeerd. Hiervoor betaal je 2 euro, voor een half uur is dat 1 euro en voor 15 minuten 0,50 euro. In de groene zone mag je maximum twee uur parkeren. Hier betaal je ieder weekend, inclusief verlengd weekend, tijdens de schoolvakanties en op feestdagen, van 9 tot 19 uur. Voor 1 uur betaal je 1 euro, voor een half uur 0,50 euro en voor 15 minuten 0,25 euro.”

(foto LC)

“In de roze en gele zone kan je de wagen maximum voor zeven dagen achterlaten en moet worden betaald tijdens de weekends, de schoolvakanties en feestdagen van 9 tot 19 uur. In de roze zone betaal je 25 euro voor 5 tot en met 7 dagen, 20 euro voor 4 dagen, 15 euro voor 3 dagen, 10 euro voor 2 dagen, 5 euro voor een dag, of anders 1 euro per uur. In de gele zone is dat 15 euro voor 5 tot en met 7 dagen, 12 euro voor 4 dagen, 9 euro voor 3 dagen, 6 euro voor 2 dagen, en 3 euro per dag.”

Prima voor tijdens de zomer

”Peter Maes (53) werkt bij de dienst Evenementen van de gemeente. “Ik denk dat het parkeerplan vooral zijn nut zal bewijzen in de zomermaanden. Ik vind het een schitterend plan voor die maanden, vooral omdat het als doel heeft om de parkeerdruk te minderen en te spreiden.”

(foto LC)

“”Ik weet niet of het kan, maar misschien moet nagezien worden of het plan niet moet worden aangepast voor de wintermaanden, omdat er dan sowieso minder volk is. Ik ben ook heel enthousiast over de shop & go-plaatsen, die al een tijdje in gebruik zijn.” “

De uitbreiding van de blauwe zone zal er ook voor zorgen dat bewoners van straten die wat verder van de toeristische zone liggen opnieuw meer plaats zullen hebben om de wagen voor de deur te plaatsen. Ik denk dat er meer zal worden gecontroleerd dan vroeger.”

Oplossing voor lang parkeren

Eric Vandewalle (69) is de kersverse krak van Middelkerke. “Ik vind het een goed plan, voor zowel de inwoners als de tweedeverblijvers. Het parkeerplan zal er niet enkel voor zorgen dat er minder parkeerdruk is, maar het wordt voor inwoners en tweedeverblijvers ook makkelijker om de wagen kwijt te raken.”

(foto LC)

“Het grote probleem vormden tot nu toe de langparkeerders. Op de plaatsen waar niet betaald moest worden kwamen toeristen soms hun wagen plaatsen bij aankomst en kwamen die pas ophalen na hun vakantie van een week of veertien dagen. Nu kan dat enkel nog in bepaalde zones, maar dan ook betalend.”

“Die oplossing is voor de Middelkerkenaar interessant. Ook de shop & go-plaatsen zijn een grote verbetering voor wie een korte boodschap moet doen bij een plaatselijke handelaar.”

Kan beter

Marina Cansse (58) is het nieuwe parkeerplan genegen, maar wil nog een extra vraagje voorleggen aan het gemeentebestuur.

“Ik sta 100% achter dit plan, vooral omdat het meer parkeermogelijkheden zal bieden aan de inwoners. Ik woon in residentie Long Beach en nu is het soms zoeken om een parkeerplaats te vinden, omdat sommige mensen hun auto hier achterlaten en met de tram verder reizen; dat zal nu niet meer het geval zijn. Wat het betalen betreft: dat moet je op vandaag zowat overal, zeker?”

Marina Cansse (foto LC)

“Ik vind het ook goed dat de inwoners een gratis parkeerkaart kunnen aanvragen, maar ik heb wel nog een voorstel voor het gemeentebestuur: het zou interessant zijn mocht het de parking achter de blok Carlton tot Long Beach voorbehouden voor bewoners. Dat zou een prachtige zaak zijn.”

