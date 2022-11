Parkeren in Knokke-Heist wordt vanaf 1 januari 2023 duurder. Het gaat om de eerste prijsverhoging in vier jaar.

Wie parkeert in de kustgemeente, doet dat in verschillende kleurenzones. En overal wordt het duurder, zo blijkt. In de rode toeristische zone, waar je maximaal twee uur mag parkeren, betaal je voor het tweede uur 3,50 euro in plaats van 3 euro. In de oranje zone betaal je 2,50 euro per uur in plaats van 2 euro. Voor de groene zone wordt dat 2,20 euro per uur. Daar moet je wel alleen tijdens weekends, schoolvakanties en op feestdagen betalen.

Met de nieuwe tarieven wil Knokke-Heist nog meer inzetten op alternatieve mobiliteit. Wie dat wil, kan ook parkeren op randparkings. Daar zijn de tarieven een stuk goedkoper. Wie een snelle boodschap wil doen, kan gebruikmaken van de Shop&Go-plaatsen. Die zijn aangeduid en daar kan je een halfuur gratis parkeren. Voor de inwoners en tweedeverblijvers verandert er niks aan de parkeerabonnementen. (MM)