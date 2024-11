Parkeren blijft betalend: nieuwe automaten in stadscentrum Poperinge

De gemeenteraad kwam maandag voor het laatst samen in de huidige samenstelling. De 30 bestaande parkeerautomaten in de stadskern worden volledig vernieuwd.

De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 900.000 euro en omvat het leveren, plaatsen en in dienst stellen van 30 nieuwe parkeerautomaten op het openbaar domein in de stadskern van Poperinge, inclusief het verwijderen van de huidige automaten en het omnium-onderhoud van de nieuwe automaten gedurende 10 jaar.

“Wij zullen overtuigend tegenstemmen”, zei Sabien Lahaye-Battheu namens het liberale Bewust. “Al bij de invoering van het betalend parkeren 14 jaar geleden, waren wij hevig tegenstander. De aankoop toen bedroeg 630.000 euro. Komt daarbij dat de automaten regelmatig moeten gevoed worden met papieren bonnetjes, wat ook handen vol geld kost. Poperinge zou meer gediend zijn met de invoering van een blauwe zone in het hele stadscentrum.”

Schepen Klaas Verbeke (CD&V) antwoordde dat de meerderheid ervoor gekozen had het betalend parkeren verder aan te houden. “Ik denk dat wij de jongste jaren een goed evenwicht gevonden hebben tussen betalend en gratis parkeren. En de Poperingenaars liggen echt niet wakker van die parkeermeters”, aldus de schepen.

Bewust stemde dus neen, Vlaams Belang, N-VA en Groen onthielden zich bij de stemming.

Kerkenplan

Van het budget en de budgetswijzigingen van de elf kerkfabrieken werd akte genomen. In St.-Victor Proven wordt het podium vernieuwd (7.000 euro), bij St.-Martinus Haringe is 15.000 euro voorzien voor de restauratie van het orgel. In Sint-Jan-ter-Biezen voorziet men 5.000 euro voor aanpassingen op het gebied van de brandveiligheid. Bij de kerk St.-Bavo in Watou wordt een investeringstoelage ingeschreven van 10.200 euro voor dringende onderhoudswerken in de sacristie en een stuk lambrisering in de kerk.

Johan Lefever (Bewust) stelde dat tegen maart 2025 een kerkenplan moest voorzien zijn, met eventueel (deels) herbestemming van bepaalde kerkgebouwen. Hij vroeg hoever het daarmee stond, en zei dat de provincie kan tussenkomen met subsidies voor niet-beschermde kerken. Schepen Ben Desmyter (CD&V) antwoordde dat het kerkenbeleidsplan maximum zes maanden oud mag zijn bij het indienen. “Er werden al heel wat gesprekken gevoerd met de diverse actoren, en we zijn goed op weg. Het had weinig zin om dat plan nu al voor te leggen. We wachten beter tot de deadline, die dan toch nog verschoven zal worden. Zo zijn we actueler. We schuiven het plan door naar de nieuwe gemeenteraad, die er in het voorjaar 2025 zal over oordelen”, zei de schepen.

Fietspad Westouter

Drie agendapunten hadden betrekking op de aanleg van fietspaden langs de Westouterseweg. De nodige grondverwervingen gebeuren door de Vlaamse overheid. In totaal wordt er 22.994 m2 grond verworven. De totale vergoeding wordt geraamd op 474.140 euro. Op het grondgebied van Poperinge werden er reeds 26 verkoopbeloften en 9 pachtovereenkomsten opgemaakt. Er moeten nog tien verkoopbeloften worden ondertekend, en ook nog enkele pachtovereenkomsten.

De aanbesteder van het fietspad is de provincie West-Vlaanderen. In de eerste fase worden de fietspaden aangelegd vanaf de Zuidlaan (Ring) tot net voor het kruispunt met de N315 (Westouterstraat). In een tweede fase wordt dan op het grondgebied Heuvelland het stuk tot aan de bebouwde kom (Viooltjesveld) uitgevoerd. De werken worden geraamd op 5 miljoen euro, waarvan het aandeel van Poperinge 335.805 euro bedraagt.