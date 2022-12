Parkeertarieven opnieuw op de agenda van Blankenbergse gemeenteraad

“Hogere parkeertarieven doen inwoners dieper in de buidel tasten”, klaagt CD&V Blankenberge-Uitkerke aan.

“Op de komende gemeenteraad staat al voor de derde keer dit jaar een aanpassing van het retributiereglement op parkeren geagendeerd. Opnieuw hogere tarieven, waar we met CD&V niet over te spreken zijn”, zegt raadslid Sandy Buysschaert. “De verhoging op 1 juli van 50% op de tarieven voor het parkeren in de oranje zone en 25% voor het parkeren in de rode zone maakte van ons de duurste badstad aan de kust als het op parkeren aankomt. Deze keer zijn het onder andere de inwoners die dieper in de buidel mogen tasten voor een jaarabonnement. Het tarief voor een jaarabonnement stijgt met 20%, van 125 naar 150 euro. Ook het werkabonnement en de abonnementen voor de oranje zone voor niet-inwoners stijgen van 125 naar 150. En tot slot verandert de wijze waarop de retributies worden uitgeschreven: straks betaal je geen halvedagtarief meer van 25 euro, maar onmiddellijk een retributie voor de volledige dag van 40 euro. Met andere woorden, het parkeerbedrijf doet er opnieuw ruim voordeel bij. Voor één vaststelling kunnen zij onmiddellijk het maximum innen.”

Dat zal volgens Buysschaert ook ten koste van de handhaving gaan. “Want waarom zouden zij nog gemotiveerd meermaals per dag controles uitoefenen als zij toch reeds hun maximale inkomsten halen na één controleronde? Dit beleid staat in schril contrast met onze bestuursperiode, waarin de bewonerskaart gratis werd en de parkeertarieven aanzienlijk daalden en waarin er vooral ingezet werd op een sturend parkeerbeleid”, klinkt het. Volgens bevoegd schepen Patrick De Klerck (Open VLD) wordt het voorbeeld van andere kustgemeenten gevolgd. “De recentste indexaanpassing dateerde al van 2015 en deze nieuwe verhoging ligt perfect in de lijn van de andere kustgemeenten. Allemaal gaan ze mee met de index”, klinkt het. Hij wijst er nog op dat het zorgparkeren en het zogenaamde ‘gazettetarief’ ongewijzigd blijven.