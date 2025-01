“Parkeerdruk voor bewoners moet naar beneden, doorheen alle wijken”: stad Oostende verandert parkeerbeleid tegen de zomer

Het stadsbestuur neemt het parkeerbeleid onder de loep. Voor de zomer komen er concrete maatregelen. Het wordt eenvoudiger om bepaalde kaarten aan te vragen en ook het beleid voor de aanmaningen wordt bijgestuurd.

“Over het parkeerbeleid hebben we de jongste weken het vaakst contact gehad met de burger. Ze gaven ons, of in het verleden via het O-punt, signalen en deden voorstellen hoe het in hun buurt beter kan. Die signalen dienen als basis om het beleid bij te sturen”, zegt schepen voor mobiliteit Judith Ooms (Vooruit).

“We herdenken het beleid, onderzoeken het volop en willen tegen de zomer komen met een concrete invulling. We doen dat met de bewoners van de buurten, want vaak hebben zij goede ideeën hoe dat kan.” Zo is men bezig met het inventariseren van de voorstellen rond parkeren die de voorbije jaren bij het O-punt zijn binnen gekomen.

Bewoners

“De parkeerdruk voor bewoners moet naar beneden, doorheen alle wijken. Eén van de punten is het aantal bewonerskaarten per domicilieadres. Nu mogen mensen twee kaarten hebben per adres maar werd ook bepaald dat er maar één van de twee wagens tegelijk mag geparkeerd zijn. Dat willen we herbekijken, uiteraard in functie van de totale parkeerdruk in een bepaalde buurt”, zegt Ooms.

Aanvragen eenvoudiger

Oostende kijkt ook naar het parkeren door mensen met een beperking. In eerste instantie komen er aanpassingen aan de gereserveerde parkeerplaatsen. “Er zijn daarvoor bepaalde criteria en die willen we herbekijken en versoepelen in bepaalde gevallen”, zegt Ooms.

Ook de procedure voor houders van zo’n mindervaliden kaart om zich te registreren, moet eenvoudiger. “Ze kunnen overal gratis parkeren, maar moeten zich eerst registreren. Veel chauffeurs, toeristen en Oostendenaars, weten dat niet of hebben moeite om zich te registreren. Als ze zich niet correct registreren en de scanwagen komt langs dan krijgen ze een boete, terwijl ze wel recht hebben op gratis parkeren.”

Hoe dat praktisch in zijn werk zal gaan is nog niet helemaal duidelijk. De stad wil tegen de zomer duidelijkheid.

Aanmaningen bleven liggen

En dan zijn er de aanmaningen om retributies te betalen. Die zijn, om één of andere reden, in het verkiezingsjaar 2024 niet of erg laat verstuurd. “We krijgen heel wat signalen van mensen die recent een aanmaning hebben gekregen voor een retributie uit 2023”, luidt het.

Het systeem is overigens perfect wettelijk: men kan een eerste aanmaning zonder bijkomende kosten versturen van 1 maand tot 9 jaar na datum. “Veel mensen weten niet meer dat ze in 2023 een retributie kregen. De aanmaningen zijn laat en daarom engageren we ons dat aanmaningen ten laatste 6 maanden na de retributie verstuurd worden.”

Of de aanmaningen ‘over de verkiezingen werden getild’ is niet duidelijk : het systeem is pas sinds 2022 in voege en een vergelijking met eerdere periodes is moeilijk.

Randparking

Een ander luik in het parkeerbeleid zijn de randparkings. Het vorige stadsbestuur had grote plannen maar realiseerde ze niet. Straks zal Oostende definitief het plan opbergen om op de parking Bosje (aan de kazerne) een parkeergarage in 3 verdiepingen te bouwen. Die zou te veel verkeer genereren en opnieuw een belasting zijn van het Marie-Hendrikapark.

Waar er dan wel randparkings moeten komen is nog niet duidelijk, maar de stad maakt wel werk van overleg met de NMBS. Die is eigenaar van het poortje dat een snelle toegang geeft tussen een grote parking in de haven en het station / centrum.

De NMBS hield dat poortje de voorbije tijd gesloten waardoor chauffeurs die in de zomer op de ‘strandparking’ parkeerden een kilometer moesten omlopen om het centrum te bereiken. De stad wil een mogelijkheid om ook die parking (havengebied) opnieuw te gebruiken; momenteel is dat niet mogelijk omdat de zone dient als afgeschermde parkeerplaats voor nieuwe wagens die via de haven verscheept worden.

(efo)