Pakjesdiensten zullen niet meer missen: stukje Abdijbekestraat in Sint-Andries is voortaan Sint-Lodewijkspad

Tot ergernis van enkele bewoners uit de Abdijbekestrat in Sint-Andries vinden diverse pakjesdiensten hun bestemmelingen niet. Bijgevolg heeft het Brugs stadsbestuur, met de zegen van de gemeenteraad maandagavond, een stukje Abdijbekestraat de naam ‘Sint-Lodewijkspad’ gegeven. Ook hulpdiensten zullen zich niet meer kunnen vergissen.

Enkele bewoners van een gedeelte Abdijbekestraat in Sint-Andries, het deel waar meergezinswoningen staan, merkten op dat er heel wat verwarring bij de post- en pakjesbedeling heerst over hun locatie. Dit zou in het geval van het sturen van een interventiedienst ook problemen kunnen opleveren. Om die reden besliste de Brugse gemeenteraad maandagavond op vraag van cultuurschepen Nico Blontrock om dit stukje Abdijbekestraat vanaf nu de naam ‘Sint-Lodewijkspad’ te geven.

Nico Blontrock legt uit: “We vonden met de Commissie van Toponymie en Straatnamen zeer snel een oplossing: het ‘Sint-Lodewijkspad’. Deze straatnaam verwijst uiteraard naar de grote buur, het Sint-Lodewijkscollege, dat in 1834 in Brugge werd gesticht, en al sinds 1972 op deze locatie te vinden is. Er is gekozen voor het achtervoegsel ‘pad’ omdat het een stuk aangelegde weg is voor voetgangers en fietsers. Een mooie nieuwe naam, die heel wat verwarring uit de weg helpt.”