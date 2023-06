Overwegproblemen in Veurne

Vrijdagmiddag bleven de slagbomen aan de overweg langs de Knollestraat in Steenkerke een tijdlang gesloten, dat zorgde korte tijd voor problemen voor de voertuigen die voor de slagbomen stil stonden.

Een motorrijder van de politie Spoorkin kwam ter plaatse en liet de wagens beurtelings langs de slagbomen rijden.

De trein die uit de richting van Diksmuide naar het station van Veurne reed, stond ook even stil tussen de spoorwegovergangen in Steenkerke en Avekapelle. Na een tijdje gingen de slagbomen opnieuw open om nadien weer dicht te gaan voor een trein die stapvoets voorbij reed. Langs het spoor waren wel arbeiders aan het werk. Op de storingssite van de NMBS staat dat er een storing aan de seinen was, waardoor er vertragingen waren. (JT)