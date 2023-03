Overleg met gemeente over verkeerssituatie VBS De Klimtoren: “Kinderen en fietsers moeten tussen de auto’s laveren”

Het is ongetwijfeld de bedoeling van het Jabbeekse gemeentebestuur om maximale verkeersveiligheid in de omgeving van alle scholen na te streven, maar niettemin blijft de verkeerssituatie in de omgeving van VBS De Klimtoren voor onrust zorgen bij heel wat ouders.

Niettegenstaande verschillende aanpassingen lijkt niemand helemaal tevreden met de verkeersveiligheid rond vrije basisschool De Klimtoren. Vooral het lang uitblijven van een overleg tussen alle betrokken partijen zorgt voor heel wat wrevel.

“Een korte historiek van de situatie leert dat de initiële vraag tot aanpassing van de verkeerssituatie in de Kapellestraat vanuit de school zelf kwam”, vertelt Gwendoline Van Rie, spreekbuis van de ouders. “Het tweerichtingsverkeer net voor de schoolpoort zorgde immers al heel wat jaren voor gevaarlijke situaties. Sinds februari 2021 vraagt de school hierover overleg met de gemeente. In juni 2021, net voor de zomervakantie en na een bevraging omtrent de verkeersveiligheid op initiatief van de school, werd een eerste proefopstelling aangelegd. Hierbij werd éénrichtingsverkeer voor de voertuigen ingevoerd. In mei 2022 werd dat experiment herhaald, met de bedoeling het tot het einde van het jaar te laten lopen. Beide proefopstellingen werden bevraagd en werden heel positief onthaald door de ouders”, aldus Gwendoline.

Stille actie

Eind vorig jaar werd door bezorgde ouders en leerlingen een stille actie opgezet om aandacht te vragen voor de veiligheid van de kinderen. Eveneens schreven de ouders de gemeente aan met de dringende vraag om een overlegmoment in te plannen tussen de gemeente en vertegenwoordigers van de ouderraad. Uit dit overleg bleek dat de gemeente bereid was om samen naar een veilige oplossing te zoeken. De gemeente zou het voorstel van de ouderraad intern bespreken en nadien een datum voorstellen voor een tweede overleg in januari.

“Intussen zijn we twee maanden verder en is er slechts één overleg geweest tussen de gemeente en de politie. De ouderraad stuurde al meerdere herinneringen met de dringende vraag om een tweede overlegmoment te organiseren. Pas enkele dagen geleden kregen we de bevestiging dat we volgende week opnieuw rond de tafel kunnen zitten. We kunnen ons als ouders niet van het gevoel ontdoen dat de gemeente deze zaak op de lange baan wil schuiven. Hopelijk vergissen we ons”, klinkt het.

Teleurgesteld

Veel ouders zijn op zijn minst teleurgesteld in de manier waarop de gemeente omgaat met de veiligheid van de kinderen. “Elke dag doen zich gevaarlijke situaties voor. Auto’s parkeren en rijden op het voetpad in de Koffiestraat. Kinderen moeten met hun fiets tussen in- en uitrijdende auto’s laveren”, klinkt het.

“Ouders, kinderen en de school willen nog steeds streven naar een constructieve oplossing. We kijken echt uit naar de resultaten van het overleg van volgende week”, besluit Gwendoline Van Rie. (PDC)