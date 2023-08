Overleden ereburger krijgt eigen pad

Kort voor zijn overlijden in 2020 werd Pannenaar Robert Demuysere door het lokale bestuur benoemd tot ereburger van zijn gemeente. Dit jaar krijgt deze ereburger ook zijn eigen ‘Robert Demuyserepad’ aan zijn geliefde zeilwagencentrum.

Robert Demuysere overleed op 87-jarige leeftijd in december 2020, maar heeft een indrukwekkende erfenis achtergelaten en een unieke stempel gedrukt op De Panne. Hij was niet alleen een fervente pleitbezorger van de middenstand en een gewaardeerde handelsrechter, maar speelde ook een belangrijke rol in het verenigingsleven. Het was Robert Demuysere die met zijn bijdrage aan de zeilwagensport De Panne op een unieke manier op de kaart heeft gezet. Hij stond mee aan de wieg van de oprichting en de uitbouw van de vzw Royal Sand Yacht Club en hij speelde een sleutelrol bij De Krab, de jongerenzeilwagenclub.

De inzet en passie voor de zeilwagensport van Robert hebben voor een blijvende impact gezorgd. Daarom, als een ultiem eerbetoon, zal het lokaal bestuur op zondag 3 september de naam van hun ereburger koppelen aan een locatie die hem nauw aan het hart lag. Het pad aan het zeilwagencentrum, aan de Dynastielaan 20, zal vanaf dan het Robert Demuyserepad heten. (MVO)