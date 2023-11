Overlast van bussen in Leopold III-laan

Peter De Groote (CD&V) trad op de gemeenteraad op als spreekbuis voor inwoners van de Leopold III-laan die de overlast van toeristenbussen beu zijn. Schepen Diego Desmadryl (Open Ieper) erkende het probleem, maar vreest dat de zoektocht naar een locatie voor een bussenparking een moeilijke wordt.

Voor de inwoners van de Leopold III-laan, vlakbij de Menenpoort, is het stijgende aantal toeristenbussen in de aanloop van 11 november een nachtmerrie geworden. Ze stapten naar Peter De Groote (CD&V) die het probleem aan de hand van foto’s aankaartte op de gemeenteraad. “Het gaat vooral om wildparkeren, rijen lang, soms de hele nacht, maar ook bussen die rechtsomkeer maken, de rotonde blokkeren… Het is een enorme overlast. Het is niet meer leefbaar. Niemand hier in de raad zou dit voor zijn huis willen meemaken.”

“Ik weet dat die bussen economisch belangrijk zijn voor onze stad, maar het moet op de juiste plaats en het mag zeker geen overlast worden”, vervolgde De Groote. “Nogmaals doet de CD&V een oproep dringend werk te maken van een vaste standplaats voor de bussen of tijdelijk een noodstandplaats te creëren. De op- en afstapplaats voor de toeristische dienst, een idee dat werd aangebracht door onze fractie, draait wel op volle toeren en wordt ook correct gebruikt. Zo moeten er meer geplaatst worden op de juiste plaatsen in de stad. Ik denk dat er acties zullen komen als jullie niet op tijd ingrijpen.”

“Door het feit dat ons toerisme weer op volle toeren draait, merken we inderdaad dat er hier en daar nog buschauffeurs zijn die de regels niet volgen”, antwoordde schepen van Toerisme Diego Desmadryl. “Indien dat wordt opgemerkt door onze dienst wordt de maatschappij aangeschreven om dit te vermijden. Elke busmaatschappij die bij ons een groepsboeking plaatst, krijgt alle nodige informatie over parkeren. Verder moeten we kijken naar de handhaving en ik zal hiervoor de bevoegde diensten aanspreken. Meer op- en afstapplaatsen creëren zal niet zo evident zijn, zeker met het feit dat alle partijen hier aan tafel hebben verklaard zoveel mogelijk toeristenbussen uit het centrum te houden.” (TOGH)