Ouderenraad trekt aan de alarmbel omwille van afschaffing seniorentarief: “De oplossing van de beleidsmakers? Blijf gewoon thuis!”

Ouderen en het openbaar vervoer? Het is al jaar en dag een goed draaiend huwelijk. Maar aan die jarenlange relatie dreigt nu een einde te komen. Tijdens de regeringsonderhandelingen ligt immers de afschaffing van het seniorentarief bij de NMBS op tafel. De Ouderenraad Menen trekt aan de alarmbel. “Wij worden gestraft omdat we niet in een centrumstad wonen!”

De regeringsonderhandelingen domineren de actualiteit, waarbij vooral met argusogen naar de besparingen wordt gekeken. Het woord bezorgt heel wat mensen de daver op het lijf en iedereen hoopt dat hij of zij gespaard zal blijven. “En ook wij liggen in het vizier”, klinkt het bezorgd bij André Sonneville. De voorzitter van de Ouderenraad Menen ziet de situatie met lede ogen aan. “Voor de oudere generatie was en is het seniorentarief van de NMBS van cruciaal belang om niet in de afzondering te raken. Voor een ticketprijs van amper 8,30 euro kunnen we op die manier zowat iedere plaats in België bereiken. Nu dreigt men ermee dit tarief af te schaffen en vooral voor onze streek is dat absoluut geen goed nieuws.”

Volgens André hebben de beleidsmakers zich teveel gebaseerd op de centrumsteden, waardoor geen rekening werd gehouden met de rest van het land. “Senioren in Brussel, Antwerpen, Brugge of zelfs de kust? Die wonen natuurlijk allemaal op de plaatsen waar de rest van het land naartoe wil. Het bezoeken van een museum of gaan zonnen aan het strand? Daarvoor moeten wij ons verplaatsen. Ze stonden er dan wel niet bij stil dat de meer landelijke zones zich moeten beroepen op het openbaar vervoer. Laat ze nu net dit willen aanpakken. Hun insteek is dat het qua prijs weinig verschil zal maken, maar baseren zich hiervoor opnieuw op de centrumsteden. Wie in Antwerpen de trein neemt richting een tentoonstelling, eveneens in Antwerpen, zal inderdaad weinig prijsverschil voelen.”

Auto of thuisblijven

Volgens André dreigt hiermee een weinig aangenaam scenario zich te realiseren. “Een trip naar Brussel? Dat zal plots 40 euro worden en dat neemt een flinke hap uit ons pensioen. Dan zijn er twee mogelijkheden die zich naar voren schuiven: de wagen of thuisblijven? In deze tijden waar men hoog oploopt met het gebruik van het openbaar vervoer, bereikt men hiermee eigenlijk net het omgekeerd. En ook op gebied van eenzaamheid is er heel wat te doen op dit moment. De oplossing van de beleidsmakers? Blijf gewoon thuis! Samen met de Ouderenraad Vlaanderen roepen we onze toekomstige regering dan ook op hier goed over na te denken, zowel over het nut als de gevolgen. Laat de oudjes die niet in de centrumsteden wonen niet vallen!”