“Ouderen worden in de steek gelaten”: Simonne (87) kan door verdwijnen Belbus niet meer gaan kaarten

Er is bijzonder veel te doen over het nieuw vervoersplan van De Lijn. De 87-jarige Simonne Coucke zag haar Belbus verdwijnen en geraakt niet meer bij de kaartersclub. “Ik ben lang niet de enige. En grote afstanden wandelen is voor ouderen niet evident. In Waregem is er ook geen alternatieve Flexbus beschikbaar. We moeten gewoon in ons kot blijven”, klinkt het.

De eerste ochtendspits sinds de invoering van het nieuw vervoersplan mondde maandagmorgen uit in een fiasco. Op diverse plekken in Vlaanderen stonden schoolkinderen uren in de vrieskou te wachten op een plekje in de bus. Het regende klachten. In Waregem viel dat mee. “We ontvingen slechts twee meldingen op de 3.000 studenten die het openbaar vervoer gebruiken”, vertelt schepen van Mobiliteit Philip Himpe (CD&V).

Klachten

“We hebben de klachten doorgegeven aan De Lijn, die ze snel zou oplossen. We roepen de scholen op om hun opmerkingen te bundelen zodat wij die kunnen bespreken met De Lijn.” Het nieuw vervoersplan is volgens Himpe een goede zaak voor Waregem. “Er zijn meer buslijnen van en naar onze stad. De bussen rijden frequenter en er werden geen haltes geschrapt, er kwamen er zelfs bij.”

Maar het verdwijnen van de Belbus is voor sommige inwoners een grote streep door de rekening. “Vroeger had je per uur vier bussen van het station naar de Markt, je kon overal naartoe”, vertelt de 87-jarige Simonne Coucke. “Sinds 2022 vermijden die het centrum en stoppen ze op de Ring. Ik begrijp dat het de leefbaarheid verbetert, maar niet alle ouderen kunnen vlot naar de Markt stappen. Op die manier wordt het moeilijker om te shoppen, geld af te halen en een begrafenis bij te wonen.”

Geen flexvervoer

“Sinds maandag is er zelfs geen Belbus meer en worden we helemaal in de steek gelaten.” Coucke, die 30 jaar stadsgids was en duizenden toeristen wegwijs maakte in de Paardenstad, spreekt voor talloze generatiegenoten. “Ik wil niet te negatief klinken, maar hoor bij veel vrienden hetzelfde verhaal. Het is bijzonder jammer dat wij zo behandeld worden. Ik kan zelfs niet meer gaan kaarten. Van de dichtste halte is het nog zo’n 600 tot 800 meter wandelen, dat is ver voor een bejaarde.”

Coucke hoopt dat er alsnog een Flexbus wordt ingezet in Waregem. De Lijn liet haar via een brief weten dat er geen flexvervoer wordt aangeboden, ‘omdat de meeste inwoners kunnen terugvallen op het vast openbaar vervoer’. “Het is duidelijk: we moeten gewoon in ons kot blijven”, reageert ze.

Taxidienst

“Flexvervoer kan inderdaad niet als er zich een vaste bushalte op een kilometer afstand bevindt. En in Waregem bestaan er geen blinde vlekken”, duidt schepen Himpe. “We hebben via het Welzijnshuis een inventaris opgemaakt en we zien dat er een veertigtal senioren en mensen met een beperking sinds maandag op zoek moeten naar een nieuwe regeling.”

“Op vandaag kunnen zij https://www.meermobiel.be/ contacteren voor aangepast vervoer, zoals de Minder Mobielen Centrale of taxidiensten. Via de vervoersregio is er een budget vrijgemaakt om deze taxidiensten financieel te ondersteunen. Wij volgen dat verder op met het Welzijnhuis en zullen bijschakelen waar nodig.” Raadslid Inge Vandevelde (Groen) vindt dat de stad al voorbereid moest zijn in plaats van nu te onderzoeken wat mogelijk is.

Korting

Frederic Mortier (Vooruit) wil dat er kortingen komen voor De Lijn-gebruikers. “In het licht van het nieuwe vervoersplan en om aan te sluiten bij de 31 West-Vlaamse steden en gemeenten die bij De Lijn wel al een korting hebben voor hun inwoners, zou het een goede zaak zijn mocht ook onze stad daar verandering in brengen. Een extra korting voor 65-plussers of een korting op de Buzzy Pazz voor jongeren zou een mooi signaal zijn. Helaas ontbreekt Stad Waregem in dat lijstje.”