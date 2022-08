Oudenburg schrijft zich in voor Octopusplan

De stad wordt lid van het Octopusplan. “Dat staat voor duurzaam woon-schoolverkeer en kindvriendelijke schoolomgevingen en -routes. Als stad gaan we nog een stap verder en organiseren we begin oktober ‘Allez Allez ODB’”, zegt schepen van Mobiliteit, Gino Dumon.

“Het Octopusplan is een deelwerking van de Voetgangersbeweging vzw en is in 2005 ontstaan bij de invoering van de zone 30 in schoolomgevingen. Het is vooral bekend door de kleurrijke palen, die de schoolomgeving accentueren. Daarnaast heeft het Octopusplan ook een ruime ondersteuning aan gemeenten en scholen op het vlak van duurzaam verkeer en veilige, kindvriendelijke schoolomgevingen met aandacht voor ecologie en klimaat, beweging, ontmoeting …”, legt de bevoegde schepen uit.

Drie campagnes

Het aanbod van het Octopusplan bestaat uit drie grote campagnes. De Strapdag, de autoluwe schooldag in september waarbij leerlingen, leerkrachten en ouders stappen en trappen naar school. Ten tweede de wintercampagne Flits om ouders en leerlingen in de donkere periode aan te moedigen om te voet of met de fiets naar school te gaan, met aandacht voor veiligheid en zichtbaarheid. En dan is er nog de beweegcampagne Parkour in het voorjaar.

“Bovenop en aansluitend op het aanbod van het Octopusplan willen we als stadsbestuur tijdens de eerste week van oktober ook jaarlijks een extra verkeersevenement organiseren onder de noemer Allez Allez ODB. Het evenement kan worden geduid als een fietsbelevingsweek en omvat twee onderdelen. Een onderdeel richt zich tot het eerste leerjaar met een theatervoorstelling rond fietsveiligheid. Een tweede onderdeel focust op het vijfde en zesde leerjaar met een interactieve fietsbelevingsdag”, aldus nog Dumon.

Kindergemeenteraad

“De afgelopen maanden werkten we binnen de kindergemeenteraad rond verkeersveiligheid, waarbij de kinderen zelf enkele pijnpunten in onze stad aangaven. Hun ervaringen onderweg naar school en de inspiratie die voortkomt uit het Octopusplan zal ertoe leiden dat we de schoolomgevingen nog verkeersveiliger kunnen maken”, vult jeugdschepen Romina Vanhooren nog aan. (LIN)