Oudenburg schakelt busje in om inwoners op woensdag naar de markt te brengen

Vanaf 5 januari 2022 rijdt op woensdagnamiddag, tussen 13.30 uur en 18.30 uur een gratis busje naar de wekelijkse markt. “Om de markt in onze stad extra leven in te blazen, lanceren we de marktbus als proefproject. Wekelijks zal een busje doorheen onze stad rijden om inwoners gratis op te pikken en hen een toffe marktdag te laten beleven”, zegt schepen van Markten Romina Vanhooren.

De marktbus zal de inwoners van alle deelgemeenten gratis ophalen en hen van en naar de markt te brengen. “Met het proefproject Marktbus zetten we in op verschillende doelstellingen uit ons meerjarenplan: het sociaal isolement doorbreken, deelgemeenten volop betrekken, inzetten op sterke mobiliteit en een aantrekkelijke markt creëren. Twee vrijwilligers, Roland Blomme en Eric Demarée, zullen het busje van woonzorgcentrum Riethove besturen en de reizigers ophalen.

Er zijn 9 plaatsen beschikbaar en er kan ook iemand met een rolwagen vervoerd worden”, legt schepen Romina Vanhooren de bedoeling uit. “De bus heeft zeven stopplaatsen: Ettelgem markt, Roksem Hoge Dijken, Roksem dorp, Westkerke kerk, Westkerke gemeentehuis en Oudenburg markt. De bus vertrekt wekelijks op woensdag om 13.30 uur aan de markt en rijdt om het uur deze route.”

Specifiek logo

“De laatste bus vertrekt om 18.30 uur aan de markt, voldoende tijd dus om nog gezellig wat na te praten in een van de zaken in het centrum van Oudenburg alvorens naar huis terug te keren. De haltes zullen duidelijk worden aangeduid met een specifiek logo”, vult burgemeester Anthony Dumarey nog aan.

Voor vragen en een gedetailleerd rittenoverzicht kan je terecht aan het onthaal van LDC Biezenbilk, telefonisch op het nummer 059-40 19 95 of via biezenbilk@ocmw-oudenburg.be.

Heraanleg Marktplein

Tegelijkertijd met de aankondiging van de marktbus had de burgemeester ook nieuws over de heraanleg van het marktplein. “We willen eind april, begin mei, het middenstuk van de markt opwaarderen en meer bruikbaar maken voor evenementen en de site wordt aantrekkelijker gemaakt voor de marktkramers. Daarvoor worden de fonteinen verwijderd en de grond vlak gemaakt. Er komt ook meer verlichting. Om de werken uit te voeren zal de woensdagmarkt een maand op een nog te bepalen locatie plaatsvinden. We gaan dus echt voor meer beleving op ons marktplein.”

(LIN)