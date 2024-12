“Oudejaarsavond is de drukste dag van het jaar”: taxibedrijven hebben tijdens jaarwisseling de handen meer dan vol

Wanneer u straks 2024 uitzwaait en het nieuwe jaar feestend inzet, zullen tal van taxichauffeurs ervoor zorgen dat u zonder zorgen (en kleerscheuren) heelhuids thuiskomt. Bij VTC Taxi, een van de grootste taxibedrijven van West-Vlaanderen, is het komende dinsdagavond en woensdagochtend alle hens aan dek. “Nieuwjaar vieren? Daar hebben we de tijd niet voor.”

U associeert een taxi nemen hoogstwaarschijnlijk met iets dat enkel op reis of in grootsteden een gangbare praktijk is, maar bij VTC Taxi – de afkorting voor Vlaamse Taxi Centrale – zijn ze het hele jaar lang elke dag in (Zuid-)West-Vlaanderen en ver daarbuiten op pad. Vanuit het Kuurnse hoofdkwartier wordt een 35-tal zelfstandige chauffeurs aangestuurd, die samen meer dan 40.000 ritten per jaar afwerken.

“Dat kunnen erg korte afstanden zijn – van bij iemand thuis tot aan het lokale treinstation, bijvoorbeeld – maar we voeren ook langere ritten uit. Zo zijn we zelfs al tot in het zuiden van Spanje en Frankrijk moeten rijden om mensen met autopech op te halen”, legt zaakvoerder Gianni Vervaeke (27) uit. Zijn VTC Taxi is gegroeid uit het legendarische Taxi Gilbert, dat zo’n 35 jaar geleden in Kortrijk het levenslicht zag.

“Wij vormen de fijne lijn tussen een ambulance bellen en in één stuk veilig thuis geraken”

“Onze missie is eenvoudig: mensen op een comfortabele en vooral veilige manier van punt A naar punt B brengen. We zijn het meest actief is Zuid-West-Vlaanderen, maar sinds 13 november sturen we ook een taxi-fleet in Antwerpen aan.”

Alle bevolkingslagen

Het profiel van de standaardpassagier in de taxisector bestaat niet, stelt Gianni. “Wij zien veel zakenmensen instappen, maar ook mensen met een beperking doen vaak een beroep op onze diensten, net als toeristen en mensen die zelf geen auto hebben. Alle lagen van de bevolking, zeg maar.”

“We werken ook erg transparant. Met een vaste prijs die je zelf vooraf op onze website of via onze eigen app kan berekenen: welke wagen, afstand, welk moment van de dag of nacht… Die parameters bepalen mee hoeveel de rit zal kosten. Via onze app en website kan je ook je rit makkelijk boeken, al zijn we uiteraard ook telefonisch bereikbaar.”

Gianni, die zelf ook een viertal jaar achter het stuur van een taxi zat, kent het wereldje als geen ander. “De drukste periode van het jaar? Zonder twijfel oudejaarsavond en de ochtend van 1 januari”, glimlacht hij.

“Op 31 december beleven we het piekmoment tussen 17 en 20 uur. Dan moet iedereen op zijn of haar feestbestemming geraken. En vanaf 23.30 uur gaat de storm eigenlijk niet meer liggen. Pas rond 9 uur ’s ochtends zien we het aantal boekingen en telefoontjes dalen. Onze dispatch en app staan die hele tijd roodgloeiend. Die ene dag staat gelijk met de omzet van een gemiddelde week doorheen het jaar.”

© Kurt Desplenter

Het maatschappelijk belang van alle taxichauffeurs die op deze avond en nacht op pad zijn, kan niet onderschat worden, vindt Gianni. “Wij zijn de fijne lijn tussen een ambulance bellen en in één stuk thuis – en in je bed – geraken. We zorgen er mee voor dat onze klanten niet beschonken achter het stuur kruipen. Daarom nemen we onze taak ook erg serieus op. We maken er een punt van om elke rit feilloos af te werken.”

Langste werkdag van het jaar

Zelf vieren doen Gianni en zijn hele team niet. “Daar is gewoon geen tijd voor. Oudejaar is veruit de zwaarste en langste werkdag van het jaar. Los van de online boekingen beantwoord ik die avond en nacht meer dan vijfhonderd telefoontjes. En dan krijg je al eens een iets meer beschonken feestneus aan de telefoon”, grijnst hij.

Oudejaar staat jaar na jaar garant voor de nodige straffe verhalen. “Zo kregen we ooit eens telefoon van de politie. Om twee mannen te komen oppikken en hen thuis in Kruishoutem af te zetten. Die twee vormden duidelijk een koppel en konden zich, hoe zal ik het zeggen, niet bedwingen tot thuis. Ik was zelf chauffeur van dienst en had duidelijk door dat ze wat aan het friemelen waren, maar deed alsof mijn neus bloedde. Tot het moment dat ze uitstapten. Dan zie je hun hoofden bloedrood worden. Andere klanten zitten dan weer de hele rit lang te grappen en te grollen. Ik kom altijd terug met een paar goeie moppen.”

“Het minst leuke? Wanneer mensen je auto onderkotsen. Zo is er ooit iemand in geslaagd om ín de radiator zijn ding te doen. Die geur er uit krijgen, is een huzarenstukje

“Het minst leuk zijn dan weer de dronken mensen die je auto onderkotsen. Zo is er ooit iemand in geslaagd om ín de radiator over te geven. Ik kan je verzekeren: die geur er uit krijgen, is een huzarenstukje. Ook mensen die op het einde van de rit zeggen dat ze geen geld bij hebben, kunnen we missen als kiespijn. Zoiets komt altijd wel in orde, maar daar kruipt verschrikkelijk veel tijd in. En ondertussen kan je geen andere ritten aannemen.”

Het nieuwe jaar zet Gianni zelf met een weekje vertraging in. “Op 8 januari vier ik mijn 28ste verjaardag. Die avond zal ik wel een feestje bouwen en klinken op 2025. En uiteraard neem ik een taxi naar huis”, knipoogt hij.