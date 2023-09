Oude tramstellen Kusttram nemen afscheid in stijl: “Na 40 jaar nog steeds indrukwekkend”

De oude Kusttrams die nog in exploitatie zijn, nemen op zaterdag 23 september definitief afscheid. De meeste voertuigen gaan al 40 jaar mee en hebben hun maximale levenscapaciteit bereikt. Hun opvolgers, de Zeelijners, zijn ondertussen gearriveerd. De oude voertuigen gaan daarom pensioen, maar dat kan niet zonder een degelijk afscheid voor de fans.

Er is een tijd van komen en er is een tijd van gaan. Dat geldt ook voor de oude generatie BN-ACEC Kusttrams, vaak kortweg BN’s genoemd, die ondertussen al 40 jaar meegaan. Momenteel rijden er nog twaalf exemplaren rond van deze oerdegelijke voertuigen met bijzondere staat van dienst. Dat doen ze ondertussen samen met 48 nieuwe tramstellen, Zeelijners gedoopt, die De Lijn de voorbije jaren aankocht.

De Zeelijners zijn comfortabele lagevloertrams die gemakkelijk toegankelijk zijn voor rolstoelgebruikers, mindermobielen en reizigers met een kinderwagen of bagage. De eerste exemplaren arriveerden in juni 2020. Ondertussen zijn de nieuwkomers helemaal ingeburgerd aan de kust en dus is het moment aangebroken om afscheid te nemen van de oude tramgeneratie. Ondanks hun hoge leeftijd en minder comfort zijn de tramvoertuigen nog steeds zeer populair, zowel bij de tramtechnici en -chauffeurs van De Lijn als bij het grote publiek.

Robuust

In 40 jaar veranderde niet alleen de kust van uitzicht, maar ook de BN-trams. Van oranje-gele trams werden het witte dubbelgelede trams in de huiskleur van De Lijn. Sommige voertuigen hebben meer dan twee miljoen kilometer op de tellers. Ook Tamara Loyen (44) is fan. Zij kruipt zaterdag voor de laatste keer achter het denkbeeldige stuur van de BN’s. Ze werkt ondertussen 2,5 jaar bij de De Lijn na een carrière als zelfstandige. “Ik hou wel van de afwisseling in mijn job. Ik rij zowel met de bus als met de tram en ik kan zelf mijn uren kiezen. De voorbije periode heb ik vooral met de tram gereden en dat blijft toch iets speciaal. Je rijdt telkens de volledige kustlijn af en zo heb je vaak een prachtig zicht op de zee. Het zijn ook ferme machines”, licht Tamara toe. Zelf reed ze heel graag met de oudere kusttrams. “Het zijn echt robuuste tramstellen, ronduit indrukwekkend. Het is logisch dat de toestellen vernieuwd worden, want na al die jaren blootstelling aan de gure omstandigheden aan zee hebben ze duidelijk hun beste tijd gehad. Er was steeds vaker wel eens een technisch probleem. Maar de Zeelijner is ook leuk, hoor. Ze zien er moderner uit qua uiterlijk en ze zijn natuurlijk geavanceerder qua remming. Voor de reizigers is de opstap ook comfortabeler. Toch ga ik de oude trams wel missen. Ze waren echt een icoon voor onze kust. Ik heb er zelf niet zo lang mee gereden, maar het zijn de trams die iedereen gewend is om te zien. Het zijn de échte Kusttrams.”

De nieuwe trams worden op een andere manier bediend. “De oude kusttrams werden bediend met pedalen, terwijl dat nu met handbediening is. Dat was even wennen, maar we hebben allemaal een uitgebreide opleiding gekregen om met de Zeelijner te leren rijden.”

Uitnodiging

De BN-trams nodigen ondertussen ook zelf uit om naar hun afscheidsfeest te komen. Er rijdt een speciaal bekleefd tramvoertuig op het Kusttramtraject met een officiële uitnodiging voor alle toeristen, kustbewoners en andere tramliefhebbers. De boodschap werd dan ook, heel toepasselijk en speciaal voor de gelegenheid, opgesteld in het Nederlands, Engels, Frans, Duits en zelfs… in het West-Vlaams.

De nieuwe Zeelijners zijn een stuk moderner en comfortabeler. © De Lijn

Voor de liefhebbers is er alvast goed nieuws, want drie BN-voertuigen wacht een tweede leven. Zij worden opgenomen in de erfgoedcollectie van vzw Meta, de erfgoedkoepel van De Lijn, en krijgen een nieuwe thuis bij de lokale Meta-vereniging TTO Noordzee. De trams zullen bij bijzondere gelegenheden nog buitenkomen om ritjes te maken.