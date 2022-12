Oude bushokjes komen niet meer terug aan Sint-Michielskerk in Roeselare, alternatief wordt onderzocht

Bij de opwaardering van de Arme Klarenstraat en de zone voor de Sint-Michielskerk werden de oorspronkelijke bushokjes weggenomen. De werken zijn ondertussen afgelopen, maar de schuilhuisjes zijn nog niet teruggekeerd. En dat zal in de toekomst ook niet het geval zijn. De stad kijkt voor een alternatief.

“Met de heraanleg van de Arme-Klarenstraat en voorzijde Sint-Michielskerk werden de schuilhuisjes van de bushalte tegenover de Sint-Michielskerk weggenomen”, stipt Jeannine Vandenabeele (Vlaams Belang) aan. “De halte zou aangepast worden naar de nieuwe normen met verhoogde opstap aan het voetpad en een bus die zou halteren op de rijweg i.p.v. op een aparte busstrook zoals voorheen.”

“Ondertussen zijn de ingrepen reeds doorgevoerd. De beide schuilhuisjes die vroeger op het voetgangerszone stonden werden beide weggenomen zodat de horeca-zaak daar een mooi zomerterras kan inrichten. Een schuilhuisje zou worden verder geplaats. Heel wat busgebruikers (er passeren een 6-tal buslijnen) spraken me hierover ondertussen aan omdat dit schuilhuisje er nog steeds niet staat. Mijn vraag is, zeker in deze barre koude wintertijden, wanneer het schuilhuisje – of voorlopig een alternatief- zal geïnstalleerd worden zodat de gebruikers van het openbaar vervoer centraal in onze stad beschut tegen guur weer kunnen schuilen terwijl ze wachten op het openbaar vervoer.”

Niet meer passend

“Het is inderdaad zo dat met de heraanleg van de Arme Klarenstraat ook de zone voor de kerk werd meegenomen. Dit plein is nu groener, toegankelijk, meer open, met het terras voor de horecazaak. We hebben beslist om de bushokjes niet meer in de vroegere vorm terug te plaatsen. Die oudere hokjes zijn nu niet meer passend. We onderzoeken nu welk alternatief we er kunnen plaatsen“, aldus schepen Stefaan Van Coillie (CD&V).