Oude brandweerkazerne wijkt voor De Lijn

Deze week werd de oude brandweerkazerne in de Aalterstraat met de grond gelijk gemaakt. Dat plan bestaat al jaren, maar liep vertraging op omdat de Openbare Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) in 2022 verhoogde hoeveelheden poly- en perfluoralkylstoffen (PFAS) vond in de buurt van de kazerne.

Dat was niet zo verwonderlijk, omdat tot voor enkele jaren het moeilijk afbreekbare goedje verstopt zat in bepaalde soorten blusschuim. Dat is vandaag niet meer het geval. Uit onderzoek in oktober 2023 bleek dat de vervuiling onder de norm lag en dat bodemsanering dus niet nodig was.

Binnenkort wordt de vrijgekomen ruimte ingericht als hoppinpunt van De Lijn, een knooppunt van diverse vormen van mobiliteit zoals openbaar vervoer, deelauto’s, deelfietsen, laadpunten, mogelijk zelfs kluizen voor diverse pakjesdiensten. Er wordt ook een groene zone voorzien en een parkeerplaats voor zo’n 50 fietsen.