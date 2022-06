Opvallend: Bredene pakt uit met ‘dropzones’ tegen rondslingerende deelsteps

Na een positieve evaluatie heeft Bredene een nieuwe vergunning verleend aan Bird Rides Belgium voor de exploitatie van deelsteps op haar grondgebied.

Uit cijfermateriaal van de exploitant dat het gemeentebestuur mocht inkijken, bleek dat de deelsteps in de tweede helft van 2021 goed waren voor een totaal van 4.490 ritten binnen Bredene. De gemiddelde afstand per rit bedroeg 3,02 km. “Deelsteps vormen een belangrijk aanbod binnen de micromobiliteit, helpen mee aan het verwezenlijken van de ‘mobiliteitsswitch’ en de daarbij horende vergroening van onze mobiliteit. Vandaar dat we als gemeentebestuur ook volgend jaar de samenwerking met firma Bird voortzetten”, aldus burgemeester Steve Vandenberghe.

Dropzones voor deelsteps

Het laagdrempelig gebruik van de elektrische deelsteps zorgt echter soms ook voor overlast op het openbaar domein. “Doorgaans omdat de steps iets te makkelijk worden achtergelaten in bermen of, erger nog, op voetpaden.”

Momenteel kan een rit met een deelstep binnen Bredene eender waar eindigen. Een controlesysteem van de exploitant zorgt ervoor dat de step niet onoordeelkundig wordt achtergelaten. “Her en der geparkeerde deelsteps worden vaak als storend ervaren en dan vooral in zones met een intensief gebruik van de voetpaden zoals de toeristische zone. Om het vrij parkeren van de steps binnen de toeristische zone te voorkomen, kiezen we er nu voor om langs de Kapelstraat en de Driftweg een ‘no parkingzone’ in te voeren en zes ‘dropzones’ te voorzien”, gaat de burgemeester verder.

Hierdoor zal een rit met een deelstep binnen zo’n ‘no-parkingzone’ voortaan enkel kunnen worden beëindigd in de omgeving van een ‘dropzone’. “Via geofencing wordt een perimeter van 10 meter ingesteld. Daarbuiten kan de rit niet worden beëindigd. Buiten de Kapelstraat en de Driftweg zal dat nog altijd overal kunnen. De exploitant is momenteel het nodige aan het doen om de coördinaten in het systeem aan te passen volgens de nieuwe voorwaarden”, klinkt het.

De dropzones komen er op het Duinenplein ter hoogte van de fontein, naast de minigolf (overkant Proxy Delhaize), de parking shopping duinen ter hoogte van de overdekte opstelplaats voor winkelkarretjes, het Marktplein ter hoogte van de Koningin Astridlaan 1, het MEC Staf Versluys ter hoogte van de minigolf en het kruispunt Kapelstraat/Klemskerkestraat. De ‘dropzones’ zullen worden aangeduid door middel van fysieke borden.

(MM)