Oprit A19 krijgt nieuw wegdek

De oprit van de A19 in Zonnebeke krijgt een nieuwe laag asfalt. De werken worden hoofdzakelijk ‘s nachts uitgevoerd. De oprit wordt even afgesloten voor het verkeer.

Op de oprit Zonnebeke-Beselare (nr. 3) van de A19, in de richting van Ieper, krijgt het wegdek over de volledige breedte van de oprit een nieuwe laag asfalt. Deze werken worden uitgevoerd van donderdagavond 10 februari 18 uur tot vrijdagochtend 11 februari 6 uur. De oprit wordt dan volledig afgesloten.

Verkeer vanop de Wervikstraat volgt een omleiding via de Wervikstraat (N303), de Menenstraat en de Meenseweg (N8) tot aan de rotonde met de Zuiderring (N37). Dan volgen die weggebruikers de Zuiderring tot aan het op- en afrittencomplex Ieper-Centrum (nr. 4). Op de A19 neemt de aannemer de rechterrijstrook in om de asfalteringswerken op de oprit uit te voeren. Doorgaand verkeer rijdt voorbij de werfzone over één rijstrook