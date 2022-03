Oppositie laakt gebrek aan inspraak bij dossier brugpark in Izegem

Verschillende oppositiepartijen hekelen dat de stad het dossier van het brugpark al in de openbaarheid bracht zonder dat er op voorhand inspraak gevraagd werd.

“Er staan nog wel infomomenten voor handelaars en de bevolking op het programma, maar dit dossier kwam bijvoorbeeld niet op de gemeenteraad”, foetert raadslid Kurt Grymonprez (STiP). “Er is zelfs al een kant-en-klare brochure in de bus gevallen. Hier kan je hoogstens nog wat punten en komma’s aan veranderen.” Dat de knip in de Wijngaardstraat toch doorgang vindt, stoot Vlaams Belang ook tegen de borst: “We gaan van die infomarkt een participatiemarkt maken”, klinkt het. Groen ondernam nog een ruimere poging door te vragen of burgerparticipatieproject op voorhand enkel ter kennisnamen op de gemeenteraad zouden gebracht worden. “Op die manier hebben we tenminste een idee dat er iéts zit aan te komen. Nu helemaal niet”, aldus Balder Clarys.

Burgemeester Bert Maertens (N-VA) nuanceert: “Voor een dergelijk technisch dossier kan je nu eenmaal niet van een wit blad vertrekken en moet je de nodige experts inschakelen”, meent hij. “Wat nu voorligt is een voorontwerp en straks kunnen mensen wel degelijk nog suggesties aanbrengen. We hadden een goede basis nodig waar we mee naar buiten konden komen. De gemeenteraad krijgt wel degelijk het laatste woord, als het definitieve ontwerp ter goedkeuring voorligt. Bovendien werden de plannen al eens in een commissie toegelicht, al was het toen inderdaad nog niet zeker of we de subsidie moesten binnen halen. We moesten dan ook vrij snel schakelen. Het moment om dit dossier nu aan te pakken is er, omdat de Vlaamse Waterweg de Centrumbrug volgend jaar gaat renoveren. Dat geeft ons de kans om mee aanpassingen uit te voeren. Bovendien bedraagt de kostprijs voor de stad nu slechts 240.000 euro op een totaal van 2,4 miljoen euro. We zouden gek moeten zijn moesten we deze historische kans laten liggen.”

Waarom nog beginnen?

STiP wilde nog weten of de Centrumbrug op termijn wordt afgebroken en, net zoals in Ingelmunster, wordt vervangen door een hoger exemplaar. “Als dat zo is, waarom beginnen we dan aan dit project?”, aldus Kurt Grymonprez. “Door de renovatiewerken van 2023 wil de Vlaamse Waterweg de levensduur van de brug nog eens met minstens tien jaar verlengen”, aldus de burgemeester. “We zouden steenezels zijn moesten we nu niet mee die verkeersveilige ingrepen plannen, op het moment dat er renovatiewerken starten. Bovendien creëer je dan een veilige wandel- en fietsstrook waar je zeker nog jaren profijt van kan hebben.”