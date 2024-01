Oppositie hekelt “zwart kruispunt” aan Rivaweg en Gottemstraat: “Al vijf ongevallen gebeurd

Oppositiepartij Focus8720 hekelt bij monde van raadslid Alexander Deley de onveilige situatie op het kruispunt van de Rivaweg, Gottem- en Wontergemstraat in Dentergem. Mobiliteitsschepen Yves Lambrecht (Eendracht) zegt dat er aanpassingen komen in samenspraak met het Agentschap Wegen & Verkeer.

Het meest recente ongeval dateert van begin januari. Toen ging het om een kop-staartbotsing, maar het voorbije half jaar waren er in totaal vijf aangegeven ongevallen op die plek. “En de bijna-ongevallen zijn niet meer te tellen”, meent raadslid Alexander Deley (Focus8720). “Mocht ik hier niet wonen, ik was me er absoluut niet van bewust dat het hier zo gevaarlijk was. Grootste probleem is dat je komende van Wontergem de voorrang niet verleent en bijgevolg doorrijdt, ook al is de signalisatie aanwezig. Ik kaartte de kwestie al meermaals op de gemeenteraad aan. Er moet dringend iets gebeuren. Buiten een extra spiegel en verwijdering van een stuk haag is op heden nog niets meer gebeurd.”

Aangepast rijgedrag

Mobiliteitsschepen Yves Lambrecht (Eendracht) meent dat het in eerste instantie aan de chauffeur zelf is. “Aangepast rijgedrag is vereist en dat vergt een mentaliteitswijziging”, zegt hij. “Het is er jaren een andere situatie geweest en sommigen zijn het misschien nog niet gewend en dan vlammen ze hier veel te vlug voorbij. Na overleg met AWV gaan we een STOP-streep plaatsen als je van Wontergem komt, in plaats van de voorrangsregel die er nu geldt. Ik had gevraagd die in beide richtingen te plaatsen, maar dat is blijkbaar niet mogelijk.”

Burgemeester Koenraad Degroote (Eendracht) zegt dat de situatie er ook zal verbeteren eens de oude gebouwen van brouwerij Riva gesloopt zijn. “Dat sleept wat aan, maar eens dat gebeurd is, zal er een betere zichtbaarheid op dat kruispunt ontstaan”, meent hij. Dit jaar wil de gemeente ook werk maken van een fietsoversteekplaats aan de kruising van de Rivaweg en Statiestraat iets verderop. “We hebben die plannen op voorhand nochtans meermaals laten bekijken door AWV. Toen hadden ze geen opmerkingen. In de praktijk bleek echter dat een oversteekplaats daar wel handig zou zijn. Normaal betaalt de overheid dit, maar in ons budget hebben we voor de zekerheid ook een bedrag ingeschreven.”