Oppositie hard voor nieuw mobiliteitsplan in Tielt: “Wat met mensen die zich niet met de fiets kunnen verplaatsen?”

De fractie Open VLD/N-VA was donderdagavond erg kritisch over het nieuwe mobiliteitsplan van Tielt, met daarin onder meer de beruchte knippen op de Markt en aan Den Bek. Veerle Vervaeke (Open Vld/N-VA) opperde zelfs dat het plan beter terug naar de tekentafel gestuurd wordt. Mobiliteitsschepen Vincent Byttebier (CD&V) verdedigde de ingrepen. “Kinderen zullen veiliger naar school kunnen fietsen.”

Het mobiliteitsplan, dat samen met een Leuvens studiebureau opgemaakt werd en zo’n 70.000 euro kostte, werd eind april voorgesteld aan de bevolking. Behalve een uitbreiding van de zone dertig en de introductie van fietsstraten omvat het ook de permanente knip op de Markt, een volledig nieuwe knip aan het kruispunt van Den Bek en een verbod op vrachtverkeer.

Plan aanpassen?

“De testfase is nog niet eens gestart en nu al krijgen we heel veel negatieve reacties van de Tieltenaars”, aldus Vervaeke. “Het stimuleren van fietsen en stappen juichen we zeker toe, maar op voorwaarde dat men de niet-fietsers niet vergeet. En dit is precies wat hier in Tielt aan het gebeuren is. Wat met mensen die zich niet met de fiets kunnen verplaatsen, zoals gezinnen met een kleine kinderen, leveranciers of senioren? Die worden verbannen uit ons centrum. Zo’n ingreep kan werken in steden zoals Gent, maar Tielt is geen grootstad. We stellen voor dit plan terug te sturen naar het studiebureau met de vraag dit aan te passen aan de noden van de gehele Tieltse bevolking.”

Verkiezingsbelofte

Schepen Byttebier counterde dat de auto helemaal niet verbannen wordt. “Het is uw recht als oppositie om zaken éénzijdig voor te stellen, maar we weren of verbannen absoluut niemand. Er zal wat meer rondgereden moeten worden, dat klopt. Maar daar wel staat tegenover dat kinderen veiliger naar school zullen kunnen fietsen. Verkeersveiligheid was een van dé grote thema’s bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen. Het werd door de Tieltenaars ervaren als een heel groot probleem. En daar doen we nu iets aan. Al ligt mobiliteit altijd erg gevoelig. Iedereen wil in een veiligere straat wonen, maar zelf wil men wel overal kunnen blijven rijden met de wagen. Maar zo werkt het dus niet. Het zal uiteraard een aanpassing vergen van de Tieltenaars, maar we geloven dat dit een grote verlichting zal worden voor de mobiliteit in onze stad.”

‘Tachtig procent akkoord’

Ook Simon Bekaert (Vooruit) droeg een steentje bij aan het debat. “Jullie verkiezingsbeloftes hierover waren ook de onze”, aldus Bekaert, die ook al langer vragende partij was voor het vrachtverbod. “We zijn akkoord met minstens tachtig procent van dit plan. Wel delen we de bezorgdheid over de knip aan Den Bek. Zowat 800 gezinnen worden afgesneden van de snelste route naar het centrum en in veel huishoudens zal dat zeker op hectische werkdagen ‘s morgens voor problemen zorgen. De kinderen naar school brengen met de wagen en dan doorrijden naar het werk zal een hele opdracht worden.”

Niet ver genoeg?

Anderzijds zijn er ook anderen die vinden dat het plan niet ver genoeg gaat. Zo liet de Fietsersbond van Tielt eerder al weten dat ze het betreuren dat er geen knip ter hoogte van de Lakenmarkt komt. De testfase van het mobiliteitsplan gaat in na de zomer. Na zes maanden zal geëvalueerd worden.