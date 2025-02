Het treinverkeer tussen Kortrijk en Roeselare is zondag iets voor 9 uur hervat. Dat meldt infrastructuurbeheerder Infrabel.

Het treinverkeer was er sinds 6.50 uur onderbroken, nadat het bijna tot een persoonsongeval was gekomen in Izegem. Infrabel waarschuwt dat er nog gevolgsvertragingen mogelijk zijn.