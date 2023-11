Opnieuw treinverkeer tussen Deinze en Lichtervelde na zwaar treinongeval in Koolskamp

Na het zware ongeval begin deze week op een overweg in Koolskamp, waarbij een trein met een vrachtwagen botste, is er vanaf maandagochtend weer treinverkeer mogelijk tussen Deinze en Lichtervelde. Dat bevestigt Infrabel zondagavond.

Tot 1 december zal er wel nog een snelheidsbeperking gelden van 60 kilometer per uur over een afstand van ongeveer 400 meter waar de spoorinfrastructuur werd hersteld, zegt de infrastructuurbeheerder. “Dit is de normale procedure bij vernieuwde of herstelde infrastructuur na een incident”, klinkt het. Maar de lagere snelheid zou nagenoeg geen gevolgen mogen hebben voor het treinverkeer.

Zondagavond werd de overweg aan de Oude Heirweg al opengesteld voor het wegverkeer, zoals voorzien.