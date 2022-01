Sinds 14.10 uur is er opnieuw rechtstreeks treinverkeer mogelijk tussen Aalter en Brugge. Dat laat spoornetbeheerder Infrabel weten.

Het treinverkeer was er eerder maandag onderbroken. Om 9.50 uur reed de trein van Eupen naar Oostende een persoon aan tussen Aalter en Maria-Aalter.

De NMBS schakelde vervangbussen in en de treinen werden in de mate van het mogelijke omgeleid via Lichtervelde en Deinze.