Er is opnieuw treinverkeer mogelijk tussen Oudenaarde en Kortrijk in beide richtingen, kondigt Infrabel maandagochtend aan. Het treinverkeer was er sinds zaterdag onderbroken nadat een auto in Harelbeke op het spoor terechtkwam en er de seinkeet naast de overweg zwaar beschadigde.

De herstellingswerken door de technische ploegen van Infrabel namen het hele weekend in beslag. In een seinkeet zitten technische installaties die nodig zijn voor de bediening van het treinverkeer.

Vanaf maandagochtend kan het treinverkeer er normaal rijden zonder beperkingen, beklemtoont Infrabel.