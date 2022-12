Opnieuw treinverkeer mogelijk tussen De Panne en Deinze en tussen Brugge en Knokke

Sinds maandagochtend 1.30 uur is de toestand op de spoorlijn tussen De Panne en Deinze hersteld. Daar is opnieuw treinverkeer mogelijk. Sinds zondagavond 21.30 uur is er ook opnieuw treinverkeer mogelijk op de spoorlijn tussen Brugge en Knokke. Dat meldt spoorwegnetbeheerder Infrabel.

De aanvriezende regen stuurde zondagavond het treinverkeer in West-Vlaanderen in de war. Er was sprake van ijzelvorming op de bovenleidingen. Door de slechte weersomstandigheden konden geen vervangbussen worden ingelegd. Vervoersmaatschappij De Lijn had het het tram- en busverkeer in West-Vlaanderen zelfs helemaal stilgelegd. De situatie op de weg was door de gladde wegen te gevaarlijk.