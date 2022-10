Opnieuw één spoor beschikbaar voor treinverkeer tussen Tielt en Lichtervelde

Er kunnen sinds woensdagmorgen opnieuw treinen rijden op de spoorlijn tussen Lichtervelde en Tielt (lijn 73). Het treinverkeer moet er wel nog over één spoor, zo meldt spoornetbeheerder Infrabel.

Het treinverkeer tussen Tielt en Lichtervelde werd dinsdag net voor de middag in beide richtingen onderbroken, omdat er een breuk was in de bovenleiding. Het treinverkeer werd omgeleid via Kortrijk, en spoorwegmaatschappij NMBS legde vervangbussen in tussen Lichtervelde en Deinze.

Sinds woensdagmorgen 7.15 uur is er opnieuw treinverkeer mogelijk in beide richtingen. Het verkeer verloopt wel nog over één spoor. De herstellingswerken aan de bovenleiding van het tweede spoor worden voortgezet.