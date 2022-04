Opnames Onder Vuur in Tramweg Knokke-Heist van 22 tot 26 april, parkeerverbod in Tramweg

‘Onder Vuur’ is een spannende dramareeks op Eén over een groep brandweermannen en – vrouwen die vechten voor het voortbestaan van hun kazerne post Oosteroever in Oostende. De reeks is aan een tweede seizoen toe en er zijn ook shoots in Knokke-Heist.

De opnames vinden plaats tussen maart en augustus en worden verwacht op de zender Eén in november. Voor de opnames van het tweede seizoen is er een shoot voorzien in een woning in de Tramweg in Knokke-Heist. Brandweerlui Nina (Alessia Sartor) en Henri (Dirk Van Dijck) worden opgeroepen voor geurhinder in een appartementsblok.

Om de technische wagens en de wagens van cast en crew te kunnen plaatsen én om het beeld vrij te houden, geldt er daarom in de Tramweg een parkeerverbod van vrijdag 22 tot dinsdag 26 april. (DM)