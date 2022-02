Oplossing in de maak voor parkeerproblematiek in Heyvaertlaan: “Parkeren tussen bomen is enige optie”

Zullen de bewoners van de Heyvaertlaan straks hun wagen kunnen parkeren tussen de beuken? Definitief is het nog niet, maar de stad werkt wel aan een oplossing in die richting. Door twee nieuwbouwprojecten sneuvelen een handvol parkeerplaatsen. Bovendien biedt de inrichting van de straat als woonerf geen oneindig aantal oplossingen, zo klinkt het.

In de meest recente uitgave van infoblad Gistelzine stelde het stadsbestuur te werken aan een oplossing voor het parkeerprobleem in de Heyvaertlaan, aan de kant van de huizenrij. Probleem vandaag: om de toegang voor wagens tot een nieuw appartementsgebouw en eengezinswoning te kunnen garanderen, worden vijf openbare parkeerplaatsen weggenomen aan de kant van de beuken. Dat is zowat de helft van het totaal aantal plaatsen in een straat met vooral rijhuizen zonder garage. De voornaamste denkpiste van de stad is om nieuwe parkeerplaatsen te voorzien tussen de beeldbepalende bomenrij.

Oppositieraadslid Kathleen Bruneel (CD&V) gooide het item op de gemeenteraad. “Het parkeren verplaatsen naar de groenstrook kan een bedreiging vormen voor de wortels van de bomen. Vandaag is het stuk weg een woonerf, waar auto’s maximaal 20 kilometer per uur mogen rijden. Het wegnemen van de parkeerplaatsen verbreedt het uitzicht van de straat en kan aanzetten tot sneller verkeer.”

We onderzoeken het geschrankt parkeren tussen de bomen met respect voor het groen

Burgemeester Gauthier Defreyne (Open VLD) geeft antwoord: “Nu al zijn twee parkeerplaatsen weg, straks verdwijnen er nog eens drie. Daarmee sneuvelt bijna de helft van de elf parkeerplaatsen. We hebben een resem opties bekeken. Richten we parkeerplaatsen in aan de kant van de huizen, dan is het mogelijk dat bestelwagens lichtinval ontnemen van woningen. De parkings moeten ook op één meter van de gevels staan om het in- en uitstappen van passagiers mogelijk te maken, maar dan wordt de wettelijke wegbreedte niet gehaald.”

“Daarom onderzoeken we het geschrankt parkeren tussen de bomen. We hebben hierbij respect voor het groen – de rij beuken vormt een belangrijk zicht in onze stad – en zullen gebruik maken van waterdoorlatende materialen. We willen tussen de bomen precies het aantal weggenomen parkeerplaatsen compenseren – er komen dus geen extra parkings bij. Voordeel van het geschrankt parkeren is dat er meer manoeuvreerruimte is voor vuilnisophaaldiensten. Aan de huizengevels kunnen bloembakken voor een mooi uitzicht zorgen. Let wel: het voorstel is nog niet definitief, er is nog geen aanbesteding”, verduidelijkt de burgemeester.

Zwammen

Kathleen Bruneel verwees ook naar het probleem van zwammen die op de wortels van de beuken zitten. “Verharding zou nefast kunnen zijn voor de bomen”, haalt ze aan. Schepen Wim Aernoudt (N-VA) volgt het dossier op. “Twee bomen blijken zwaar aangetast door de zwammen en zijn reddeloos verloren. Het Regionaal Landschap Houtland adviseert om de bomen te laten staan, maar ze in te snoeien en te laten afsterven op de stam.” (TVA)