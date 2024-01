Openingsuren van loketten worden in 6 West-Vlaamse stations aangepast

Vanaf 1 maart 2024 zal NMBS de openingsuren van de loketten in meerdere stations aanpassen. De aanpassing van de openingsuren is een gevolg van de forse toename van de digitale verkopen. Volgens de vervoersmaatschappij zelf wordt slechts 10 procent van alle treintickets nog aan een fysiek loket gekocht, tegenover 50 procent in 2015.

Er worden geen loketten gesloten, maar de openingsuren worden gewoon aangepast in functie van de drukste momenten van de dag. In onze provincie komt het erop neer dat de loketten van het station in Ieper, Izegem, Lichtervelde, De Panne, Knokke en Waregem enkel nog tijdens weekdagen geopend zullen zijn. Uiteraard blijft het onthaal in de stations verzekerd: in alle betrokken stations blijft de wachtzaal toegankelijk. De assistentie voor personen met beperkte mobiliteit zal in de stations die dit aanbieden, behouden blijven.