Opendeurweekend in gerenoveerd stationsgebouw: “Mobiliteit, ontmoeting en sociale inclusie centraal”

Het grondig vernieuwde stationsgebouw van Kortemark gooit op vrijdag 16 en zaterdag 17 december de deuren wijd open. Twee dagen lang valt er van alles te beleven en te ontdekken.

“De gemeente Kortemark heeft het stationsgebouw sinds 1 juli 2017 voor 25 jaar in concessie”, weet schepen van Mobiliteit Lynn Vermote te vertellen. “Kortemark bouwt het pand sindsdien uit tot een mobiliteitshub die inwoners, pendelaars en verenigingen verbindt. Mobiliteit, ontmoeting en sociale inclusie staan daarbij centraal. Voor die ontmoeting en sociale inclusie bouwden het Sociaal Huis, Sint-Jan De Deo uit Handzame en Tordale uit Torhout er samen ‘De Stoasje’ uit, een dagbestedingsproject voor mensen met een beperking.”

Werking

“Zo wordt, naast het creëren van een ontmoetingsplaats voor inwoners en pendelaars, gratis ondersteuning geboden bij de uitvoering van taken voor verenigingen, scholen, burgers, voorzieningen en de gemeentelijke diensten. De voorbije maanden werd het stationsgebouw, met steun van het Europees Project Transmobil, grondig gerenoveerd. Vanaf vrijdag 16 december is het opnieuw toegankelijk voor het grote publiek.”

“Op vrijdag 16 december, vanaf 6 uur tot 20 uur, en op zaterdag 17 december van 10 tot 18 uur, kunnen treinreizigers en inwoners de vernieuwde locatie bezoeken en kennismaken met de werking van De Stoasje”, vervolgt Christine Logghe, schepen van Sociale Zaken.

“Het pand werd uitgebouwd tot een mobiliteitshub”

“Niet alleen is er gratis koffie, thee, chocomelk of soep voor elke bezoeker, je kunt er ook deelnemen aan een kleine zoektocht en misschien een Kortemarkbon in de wacht slepen. Kinderen van de lagere school die een ingekleurde tekening binnenbrengen, krijgen een lekkere attentie en er is ook een workshop rond het maken van kerstboommutsjes, badges en sleutelhangers.”

“Gids en spoorwegdeskundige Eric Kellens vertelt op vrijdag van 14 tot 18 uur alles wat je nog niet wist en wel wil weten over het station van Kortemark. De plaatselijke schaakclub Toren 75 geeft op zaterdag een gratis schaakinitiatie van 16 tot 18 uur.”

(Jeffrey Dael)