Openbare verlichting gedeeltelijk gedoofd in Jabbeke

Op het hele grondgebied van Jabbeke heeft netbeheerder INFRAX de openbare verlichting omgeschakeld waardoor een deel van de straatlampen gedoofd worden tijdens de nacht. Van zondag- tot donderdagnacht gaan de straatlampen uit tussen 23 uur en 5 uur. Op vrijdag en zaterdag blijven de straatlampen branden.

“Dit maakt deel uit van de uitvoering van het zogenaamde ‘Burgemeestersconvenant’ dat Jabbeke samen met enkele buurgemeenten ondertekende en waarbij een engagement aangegaan wordt voor een duurzaam energie- en klimaatbeleid”, legt schepen voor verkeer en mobiliteit Geert Depree (CD&V) uit.

Kostenbesparing

“Ik begrijp dat dit bij een aantal mensen vragen oproept rond veiligheid maar we zijn hier zeker niet lichtzinnig te werk gegaan. Op gevaarlijke kruispunten, langs gewestwegen en op belangrijke verbindingswegen zal niet gedoofd worden. Het gaat vooral om de woonwijken en in het buitengebied.” Uiteraard is ook kostenbesparing een motivatie voor het gedeeltelijk doven, geeft het gemeentebestuur aan. Het totale vermogen van de openbare verlichting in Jabbeke is 277, 5 kW. Met de omschakeling naar het gedeeltelijk doven zal er nog 75kW doorbranden, zodat de rest of 202,5kW gedoofd wordt gedurende 5 dagen per week. Hierdoor kan volgens het gemeentebestuur een besparing van ongeveer 40 000 euro per jaar gerealiseerd worden.

