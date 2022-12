Openbaar vervoer hevig verstoord: trein rijdt vast in Handzame, treinverkeer onderbroken, De Lijn legt bus- en tramverkeer stil

Er zijn heel wat problemen met het openbaar vervoer in onze provincie door de slechte weersomstandigheden. “In Handzame is er een trein vast komen te staan. De reizigers worden met de hulpdiensten geëvacueerd. zegt Dimitri Temmerman, woordvoerder van NMBS. Sinds 19.30 uur is er geen treinverkeer mogelijk tussen De Panne en Deinze en er konden geen treinen rijden tussen Brugge en Knokke-Heist van 20 tot 21.30 uur . De Lijn laat weten dat ze het bus- en tramverkeer in de hele provincie uit voorzorg hebben stilgelegd.

“De regen en de vrieskou zorgt voor heel wat problemen bij het treinverkeer. Daardoor vormt er zich ijzel op de bovenleiding. Dan bestaat het gevaar dat de treinen het contact met de bovenleiding verliezen en dat de reizigers halverwege het traject komen vast te staan. Dat gebeurde rond 19 uur niet ver van een spooroverweg in Handzame, een deelgemeente van Kortemark”, zegt Frédéric Petit, woordvoerder van Infrabel.

De trein was op weg van Landen richting De Panne toen die in Handzame stil viel. Rond 20.40 begon de NMBS samen met de hulpdiensten aan de evacuatie van de reizigers. Dat nam de nodige tijd in beslag en duurde meer dan een uur. Er werd voor taxibussen gezocht in plaats van de normale vervangbussen. “In afwachting van de evacuatie konden deze 110 reizigers zich verwarmen bij de verwarming op de trein”, aldus Temmerman. “We proberen zoveel mogelijk alle reizigers ook in deze omstandigheden op hun bestemming te krijgen.”

🚆 Door slechte weersomstandigheden is het treinverkeer verstoord tussen De Panne en Lichtervelde.



⚠️ Er rijden op dit moment geen treinen op dit traject. #NMBS



“We kunnen moeilijk inschatten wanneer de treinen terug normaal zullen kunnen rijden. We zullen de situatie naar morgenochtend toe moeten afwachten”, besluit Petit.

Bus- en tramverkeer stilgelegd

De vervoersmaatschappij De Lijn heeft besloten om zondagavond het bus- en tramverkeer stil te leggen. Door de gladde wegen is de situatie te gevaarlijk. “Het bus- en tramverkeer in de regio Brugge-Roeselare en aan de kust was al erg zwaar verstoord. Om veiligheidsredenen werd besloten om het volledige verkeer stil te leggen”, laat De Lijn weten op Twitter. (TP & CJ)

Update #Verstoring #WestVlaanderen

Door het vriesweer en ijzelvorming wordt het bus- en tramverkeer in de provincie West-Vlaanderen om veiligheidsredenen stilgelegd.