OPC geeft parkeerbon aan fout geparkeerde auto’s: “Parkeerfirma gaat boekje te buiten in de Burgstraat”

Guido De Ville, zaakvoerder van boekhandel Maerlant in Damme, klaagt aan dat parkeerfirma OPC haar boekje te buiten gaat: “Ze geven een retributie aan fout geparkeerde auto’s in de Burgstraat, wat uitsluitend de bevoegdheid van de lokale politie is.”

Op 19 augustus vond Guido De Ville een parkeerbiljet onder de ruitenwisser van zijn voertuig, dat hij gestald had langs de gevel van zijn boekenwinkel in de Burgstraat in Damme. Een medewerker van Optimal Parking Control (OPC) had vastgesteld dat er op het dashboard van de auto van de voormalige federale politieman geen geldig parkeerbewijs lag.

Reglement

Guido’s vrouw Christiane Jonckheere kreeg op 28 juli een gelijkaardig bonnetje van OPC. Bestuurder Peter Lammens schreef haar zelfs een herinneringsbrief om haar aan te manen de retributie te betalen, overeenkomstig het retributiereglement inzake het parkeren. Indien Christiane Jonckheere het bedrag van 30 euro niet betaalt, zou OPC zich verplicht zien een invorderingsprocedure op te starten, waaraan de wettelijk bepaalde administratieve kosten van minimum 20 euro vast hangen.

Guido De Ville is not amused: “Diverse klanten, die ook hun auto parkeerden in de Burgstraat, kregen eenzelfde parkeerbiljet. Veel mensen kennen het verschil niet tussen een retributie en een boete. Wat doen ze dan? Vlug betalen om miserie te vermijden. Ik heb het nagegaan bij een jurist, die heeft mij verzekerd dat OPC niet bevoegd is om retributies uit te schrijven voor fout geparkeerde auto’s. Dat is uitsluitend de bevoegdheid van de lokale politie, die kan overgaan tot het uitschrijven van een proces-verbaal.”

Geen reactie

“De taak van OPC is enkel om te controleren of auto’s in de zone voor betalend parkeren in Damme – de Kerkstraat – een parkeerticket hebben. Ik heb inmiddels een e-mail gestuurd naar OPC om te protesteren tegen deze onwettige gang van zaken en om de parkeerretributie te betwisten. Tot nu toe kreeg ik geen enkele reactie op mijn brief. Maar ook geen aanmaning meer om te betalen.”

“Ik heb inmiddels ook al een medewerker van OPC op straat aangesproken en die persoon verteld dat OPC niet bevoegd is. Zonder gevolg. Geeft die firma haar personeelsleden dan geen duidelijke informatie over wat ze wel en niet mogen doen? Of willen ze zoveel mogelijk retributies kunnen innen? Ik stel ook vast dat OPC om 14.05 uur al kwistig retributies uitschrijft in de Kerkstraat.”

Betalend parkeren in de Kerkstraat in Damme: op erg kleine lettertjes staat dat je vanaf 15 november niet meer moet betalen. © Davy Coghe

“Om de horeca te plezieren, mag je over de middag in Damme gratis parkeren tussen 12 en 14 uur. Wie vijf minuten langer doet over zijn koffie, krijgt een parkeerbon aan zijn been. Triestig! Die handelswijze is slecht voor het toeristisch imago van Damme en voedt de ongetwijfeld valse geruchten dat OPC van de gemeente een commissie krijgt per retributie”, aldus Guido De Ville.

Onbevoegd

Burgemeester Joachim Coens stelt dat OPC enkel instaat voor het beheer van de parkeerautomaten, de controle op het betalend parkeren, het bewonersparkeren en het kortparkeren: “Dus niet voor het fout parkeren op zich. OPC is aangesteld na een marktbevraging. De vergoeding beloopt 56 procent op de geïnde retributies, dus 44 procent is voor de stad Damme.”

“OPC is niet bevoegd om mensen die fout parkeren een retributie aan te smeren”

“In 2023 ontving de stad een bedrag van 45.841 euro aan parkeerretributies. Bijgevolg bedroegen de inkomsten voor OPC 58.344 euro. Volgend jaar is er een oproep voor een nieuwe concessie, we zullen de huidige concessie evalueren en het geheel van de parkeerproblematiek onder de loep nemen. In een deel van de Burgstraat geldt wel bewonersparkeren.”

Guido De Ville klaagt ook aan dat de lettertjes op de parkeerautomaten te klein en dus nauwelijks leesbaar zijn. “Veel bezoekers weten niet dat er in de wintermaanden, vanaf 15 november, gratis mag geparkeerd worden in de Kerkstraat. Dus steken ze geld in de automaat of starten de app. Maar die ten onrechte betaalde centen zien ze niet terug.”

Eva van de klantendienst bij OPC reageert: “We hebben de retributielijst geconsulteerd, we hebben geen openstaande of gemaakte retributies voor de Burgstraat.”