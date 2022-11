Op tijd voor de ochtendspits: treinverkeer tussen Lichtervelde en Diksmuide hersteld

Er is opnieuw treinverkeer mogelijk tussen Lichtervelde en Diksmuide. Dat meldt spoornetbeheerder Infrabel donderdagochtend. Dat is vroeger dan verhoopt en nog voor de ochtendspits. “We zetten een tiental personeelsleden in met twee werktreinen”, zegt Thomas Baeken van Infrabel. Door schade aan een bovenleiding in Kortemark reden er sinds woensdagmiddag geen treinen meer tussen beide stations.

Het ongeval gebeurde woensdagmiddag rond 14.30 uur in de Zarrenstraat tussen deelgemeentes Zarren en Werken. Een grote aardappelrooimachine van een loonwerker reed in de richting van de kerk toen het verkeerd ging. De transportband waar de aardappels uitgeladen worden bleek niet ingeklapt te zijn en stak enkele meters boven het wegdek uit. Ofwel ging het om een vergetelheid van de chauffeur ofwel kwam de transportband tijdens het rijden door een manoeuvre plots naar boven.

Hele nacht doorgewerkt

In ieder geval reed de hoge arm de bovenleidingen van de spoorwegovergang aan flarden. Dat zorgde voor het nodige licht- en lawaaispektakel waardoor door de chauffeur zijn machine al na enkele meters stopzette. Net op tijd om te voorkomen dat ook de elektriciteitskabels van een woning mee afgerukt werden.

“Alle treinverkeer is terug normaal sinds 4 uur donderdagochtend en dat was net op tijd voor het opstarten van de treindienst”, zegt Thomas Baeken van Infrabel. “Er werd de hele dag en nacht doorgewerkt om dat voor elkaar te krijgen. Een tiental personeelsleden waren uren in de weer en er werden twee werktreinen ingezet. Het voornaamste is dat alles nu terug normaal is. Later wordt dan de rekening gemaakt maar die kan hoog oplopen. Wij hebben kosten gemaakt inzake materiaal en personeelskosten maar ook de NMBS kan een factuur indienen voor de afgeschafte en vertraagde treinen en extra personeelsinzet.” Wellicht wordt dit een verzekeringskwestie met de loonwerker.

Infrabel roept bestuurders wel op om, voor hun vertrek, hun voertuig goed te controleren om er zeker van te zjin dat de lading niet te hoog is. “Op die manier kunnen heel wat problemen vermeden worden”, besluit de spoornetbeheerder.

Schade pas morgen hersteld

De schade door het ongeval is heel groot. “De ene bovenleiding is over een afstand van 250 meter beschadigd, en de andere bovenleiding over een afstand van 100 meter”, zegt Thomas Baeken van Infrabel. “Daarnaast zijn twee draagstructuren door de inwerkende krachten van de machine verbogen. Ook die moesten vervangen worden. Door het knappen van de bovenleidingen van 3.000 volt is een kortsluiting ontstaan en die heeft zich verder gezet tot aan een trein die net in Kortemark reed.”

“Daardoor is de stroomafnemer van die trein ook beschadigd. Die trein kan dus geen kant meer op en moet weggesleept worden door een diesellocomotief. Alles samen betekent dit dat er heel veel schade is en dit alles vervangen is arbeidsintensief. Er zullen twee werktreinen ter plaatse komen maar wellicht zal alles pas morgen hersteld zijn. We hopen voor de ochtendspits.”

Zware trein- en verkeershinder

Dat betekent dat er zware hinder was. In eerste instantie op spoorlijn 73 tussen Diksmuide en Lichtervelde. Het treinverkeer daar was volledig onderbroken en de NMBS zette vervangbussen in. Tussen De Panne en Diksmuide reed een pendeltrein.

“Aan het station van Kortemark stond de defecte trein stil”, vervolgt Baeken. “Gelukkig net aan het perron zodat de reizigers daar konden uitstappen. Door de geblokkeerde trein gingen de overwegen daar in alarmstand en dat kan pas opgeheven worden als de trein weggesleept is.”

Oproep tot aandacht

In juni vorig jaar zorgde een trucker die zijn laadbak vergat dicht te doen al voor veel schade op de spoorwegovergang in Kortemark. Ook toen waren er twee dagen herstel nodig.

“Vandaar dat wij campagnes voeren om aandacht te vragen aan chauffeurs van bijvoorbeeld vrachtwagens of landbouwvoertuigen. Controleer voor je vertrek altijd goed je machines. Dat vraagt tien seconden werk. Maar die kleine aandacht bespaart ons wel hopen werk en duizenden treinreizigers uren oponthoud”, besluit Baeken.

(JH)